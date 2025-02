Hoffnung auf Politikwechsel: Chinas Börsen leichter -- Union bei Bundestagswahl klar vorn -- Warren Buffetts Berkshire Hathaway mit Gewinnrückgang -- ConocoPhillips im Fokus

Die Hoffnung auf einen Politikwechsel in Deutschland versetzt die Anleger in Kauflaune. Hatten sich in der Vorwoche hinter einer starken CDU noch unklare Mehrheiten und möglicherweise gar ein nötiges Dreierbündnis abgezeichnet, reicht es nach dem Wahlsonntag nun für eine Koalition mit der SPD. "Deutschland bekommt eine Regierung, die die lange Phase schwächender politischer Unklarheit beenden kann, sobald sie sich auf eine Agenda geeinigt hat", kommentierte Holger Schmieding laut dpa den Wahlausgang. Der Chefvolkswirt der Berenberg Bank erwartet sich von Schwarz/Rot vor allem Wachstumsimpulse, weniger Bürokratie und geringere Steuerlast für die Unternehmen. Allerdings weist er auch darauf hin, dass Friedrich Merz wohl ein Kanzler ohne großen Fiskalspielraum wird.

Eine Stunde vor Handelsbeginn tendiert der DAX 0,7 Prozent höher. Der TecDAX zieht daneben um 1,2 Prozent an.

An den europäischen Börsen greifen die ANleger am Montag zu.

Dennoch fehlten klare Kaufanreize. "Die Märkte haben Trumps Zolldrohungen und geopolitische Spannungen in diesem Jahr weitgehend ignoriert", erklärte Portfolioverwalter Burns McKinney von NFJ Investments laut Dow Jones. Zudem belastete am Vortag die schwache Prognose von Walmart die Stimmung, da der US-Konsum als entscheidender Faktor für das Wirtschaftswachstum gilt.

Nach dem starken Rückgang am Vortag notierte die Wall Street am Freitag mit negativen Vorzeichen. Händler sahen die Kursverluste als überfällige Korrektur, da sich zuletzt negative Nachrichten angesammelt hatten, ohne größere Marktreaktionen auszulösen. Dazu zählen Trumps Zollpolitik, die zunehmende Distanz der USA zu Europa, sinkende Zinssenkungserwartungen und enttäuschte Hoffnungen auf eine Friedenslösung für die Ukraine.

Der Dow Jones notierte schon zum Sitzungsbeginn schwächer und bewegte sich auch weiterhin im Minus. So beendete er die Woche letztendlich mit einem Abschlag von 1,69 Prozent auf 43.428,02 Punkte. Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete die letzte Sitzung der Woche zwar noch etwas höher, fiel anschließend jedoch ebenfalls klar zurück - zum Schluss um 2,20 Prozent auf 19.524,01 Zähler.

An den asiatischen Börsen ging es am Montag nach oben.

In Japan bleiben die Börsen am Montag wegen des Feiertages zur Ehren des Kaiser-Geburtstags geschlossen. Zuletzt war der Leitindex Nikkei 225 am Freitag letztendlich um 0,26 Prozent auf 38.776,94 Punkte gestiegen.

In China sind die Anleger vorsichtig. Der Shanghai Composite verbucht aktuell (07:42 Uhr) einen Verlust von 0,21 Prozent bei 3.371,89 Zählern.

Der Hang Seng verliert 0,32 Prozent auf 23.403,30 Indexpunkte.

Die Kurse an den ostasiatischen Börsen geben am Montag leicht nach. Sie folgen damit nur teils der schwachen Vorgabe der Wall Street vom Freitag. Dort hatten neue Konjunkturdaten Sorgen vor einer Stagflation ausgelöst, also vor schwachem Wachstum bei gleichzeitig erhöhter Inflation.

In Hongkong geht es nach der dortigen Hausse vom Freitag nach unten, wobei Gewinnmitnahmen eine Rolle spielen dürften. Auch der Shanghai-Composite gibt nach. Laut Händlern warten die Marktteilnehmer auf die Haushaltsvorlage am Mittwoch in Hongkong sowie weitere politische Signale aus Peking Anfang März.

Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken