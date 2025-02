Marktbericht aktuell

Beim deutschen Leitindex sind nach der Wahl Kursgewinne auszumachen.

Der DAX startete mit einem Zuwachs von 0,82 Prozent auf 22.470,68 Punkte in den Montagshandel. Aktuell hält sich das Aktienbarometer weiter im Plus. Die Hoffnung auf einen Politikwechsel in Deutschland beflügelt dabei den Markt.

Bundestagswahl im Fokus

"Die weniger schlechte Nachricht zuerst: Deutschland bekommt eine Regierung, die die lange Phase schwächender politischer Unklarheit beenden kann, sobald sie sich auf eine Agenda geeinigt hat", kommentierte der Chefvolkswirt der Berenberg Bank, Holger Schmieding.

Hatten sich in der Vorwoche hinter einer starken CDU noch unklare Mehrheiten und möglicherweise gar ein nötiges Dreierbündnis abgezeichnet, reicht es nach dem Wahlsonntag nun für eine Koalition mit der SPD. Der neue Bundestag hat 630 Sitze - für eine Mehrheit sind 316 Sitze nötig. Die Union erreicht nach dem vorläufigen Ergebnis 208 Sitze im neuen Parlament. Die SPD erringt 120 Mandate.

Wachstumsimpulse von neuer Bundesregierung erwartet

Schmieding erwartet sich von Schwarz/Rot vor allem Wachstumsimpulse, weniger Bürokratie und geringere Steuerlast für die Unternehmen. "Nun zur schlechten Nachricht: Merz wird wohl ein Kanzler ohne großen Fiskalspielraum." Denn die politischen Flügel aus AfD und Linke können ihn gemeinsam bei Gesetzen wie Änderungen bei der Schuldenbremse blockieren, für die eine Zweidrittelmehrheit vonnöten ist.

ifo-Geschäftsklimaindex stagniert im Februar

Das Geschäftsklima in Deutschland hat sich im Februar unterdessen entgegen den Erwartungen nicht aufgehellt. Der ifo-Geschäftsklimaindex blieb auf dem revidierten Vormonatsniveau von 85,2. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten dagegen einen Anstieg auf 85,7 prognostiziert. Für Januar waren vorläufig 85,1 Punkte gemeldet worden. Der Index der Lagebeurteilung verringerte sich auf 85,0 (revidiert 86,0) Punkte. Erwartet worden waren 86,3 Punkte, auf Basis eines vorläufigen Januar-Werts von 86,1. Der Index der Geschäftserwartungen stieg auf 85,4 (revidiert 84,3) Punkte. Die Prognose hatte auf 85,1 gelautet. Für Januar waren vorläufig 84,2 Punkte gemeldet worden.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires