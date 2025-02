Im Aufwind

Die Aktien von Satellitenbetreiber Eutelsat gewinnen am Montag kräftig hinzu.

Die Eutelsat-Aktie zeigt sich am Montag an der EURONEXT zeitweise 10,45 Prozent im Plus bei 1,30 Euro.

Der Satellitenbetreiber hat erfolgreich eine 5G-Verbindung über kommerzielle Low Earth Orbit (LEO) Satelliten hergestellt. Damit werde die Basis für einen 5G Non-Terrestrial Network (NTN) Standard gelegt, heißt es. Die mit Transpondern ausgestatteten LEO-Satelliten wurden von Airbus entwickelt. Die neue Technologie könnte einen Alternative zu Starlink von Elon Musk darstellen. Für die Airbus-Aktie geht zeitweise via XETRA 2,08 Prozent aufwärts auf 163,22 Euro.

