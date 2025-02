10 vor 9

1. DAX stabil erwartet

Der DAX dürfte wenig bewegt starten. In vorbörslichen Indikationen zeigt er sich zeitweise nahe der Nulllinie.

2. Börsen in Fernost in Grün

Die asiatischen Börsen notieren zum Wochenschluss mit Aufschlägen. In Tokio gewinnt der Leitindex Nikkei 225 zeitweise 0,32 Prozent auf 38.800,15 Punkte. Der Shanghai Composite liegt unterdessen 0,79 Prozent im Plus bei 3.377,16 Zählern. Der Hang Seng notiert derweil 3,23 Prozent höher bei 23.306,08 Indexpunkten.

3. Newmont schreibt wieder schwarze Zahlen

Das Bergbauunterunternehmen Newmont hat seine Bücher geöffnet. Im vierten Quartal des Geschäftsjahres 2024 hat Newmont unter dem Strich schwarze Zahlen geschrieben. Zur Nachricht

4. Rivian kann Verluste eindämmen - Prognose enttäuscht

Der Elektroautobauer Rivian Automotive hat seine Bilanz für das vierte Geschäftsquartal vorgelegt. Im letzten Jahresviertel des Geschäftsjahres 2024 hat Rivian abermals Verluste eingefahren. Zur Nachricht

5. Deutsche Beteiligungs AG mit neuem Aktienrückkaufprogramm

Die Deutsche Beteiligungs AG will nur wenige Tage nach dem Ende des letzten Aktienrückkaufprogramms ein neues starten. Binnen eines Jahres sollen dafür bis zu 20 Millionen Euro aufgewendet werden. Zur Nachricht

6. Mercedes-Benz verkauft Werk in Argentinien

Der Autohersteller Mercedes-Benz verkauft sein Werk im argentinischen Virrey del Pino. Eine Investorengruppe um den argentinischen Unternehmer Pablo Peralta übernehme die Fabrik südwestlich von Buenos Aires, Argentina teilte Mercedes-Benz mit. Zur Nachricht

7. Roche präsentiert neue Generation der Next Generation Sequenzierung

Der schweizerische Pharmakonzern Roche hat eine neue Generation der Next Generation Sequenzierung (NGS) entwickelt. Zur Nachricht

8. Alibaba schlägt Erwartungen

Der chinesische Internet-Riese Alibaba hat am Donnertag Zahlen für das Dezember-Quartal 2024 vorgelegt. Anleger reagieren euphorisch. Wie es in der Pressemitteilung heißt, konnte der Gewinn aufgrund von Wachstum in allen Hauptgeschäftsbereichen, wobei das internationale E-Commerce-Geschäft besonders hervorgehoben wurde, gesteigert werden. Zur Nachricht

9. Ölpreise geben leicht nach

Die Ölpreise geben etwas nach. So verbilligte sich WTI um 0,22 auf 72,37 Dollar, während Brent um 0,24 auf 76,38 Dollar sank.

10. Euro verliert zum Dollar

Der Euro kostet am Morgen 1,0488 US-Dollar und damit weniger als am Vortag.