• Satoshi Nakamoto wohl reicher als Bill Gates

• Enormer Wertzuwachs an BTC

• Kraken könnte über Informationen verfügen



Der geheimnisvolle Schöpfer von Bitcoin, Satoshi Nakamoto, könnte zu den reichsten Menschen der Welt gehören. Neue On-Chain-Analysen deuten darauf hin, dass Nakamoto mehr als 1,096 Millionen Bitcoin besitzt - ein Vermögen, das mittlerweile die 108-Milliarden-Dollar-Marke übersteigt. Damit würde er sogar Microsoft-Mitbegründer Bill Gates hinter sich lassen. Doch um wen es sich tatsächlich bei Nakamoto handelt, ist weiterhin ungewiss.

Laut Conor Grogan, Direktor bei Coinbase, weisen aktuelle Untersuchungen darauf hin, dass Nakamotos Bitcoin-Besitz weitaus umfangreicher sei als bislang angenommen, wie saus: "Insgesamt deuten diese Untersuchungen darauf hin, dass Satoshi 1,096 Mio. BTC im Wert von 108 Mrd. Dollar besitzt, was ihn auf dem Papier reicher macht als Bill Gates", erklärt Grogan via X.



Der enorme Wertzuwachs von Bitcoin habe dazu geführt, dass Nakamotos digitales Vermögen in den vergangenen Jahren exponentiell gestiegen sei. Ob Nakamoto tatsächlich jemals auf seine Bitcoins zugreifen wird, ist aktuell aber unklar.

Neben den Spekulationen um sein Vermögen geb es laut Grogan es neue Hinweise darauf, dass die Kryptobörse Kraken Informationen über Nakamotos Identität besitzen könnte, wie er ebenfalls auf X vermeldete. Grund dafür seien frühere Transaktionen von Nakamoto mit der kanadischen Kryptobörse Cavirtex, die 2016 von Kraken übernommen wurde.



