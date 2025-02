Kursbewegende Nachrichten

Die Aktien von iKonzern Apple und Google-Mutter Alphabet geraten am Montag in den Blick der Anleger. Dabei sind die Ursachen verschiedenen Ursprungs. Auch NVIDIA rückt angesichts der Zahlenvorlage am Mittwoch vermehrt in den Fokus. Das steckt hinter den Kursbewegungen der US-Techgrößen.

Apple stellt nach Donald Trumps Ankündigung von Importzöllen eine Investition von mehr als 500 Milliarden Dollar in den USA in Aussicht. Der iPhone-Konzern will dabei in den kommenden vier Jahren mehr als 20.000 Beschäftigte einstellen und unter anderem gemeinsam mit Partnern Hochleistungsserver für Künstliche Intelligenz in Texas herstellen.

Trump hatte kurz nach seinem Amtsantritt als US-Präsident zusätzliche Zölle auf Waren aus China angekündigt. Das könnte auch iPhones und andere Apple-Geräte treffen. Allerdings zeigte sich Trump traditionell bereit zu Entlastungen bei Investitionen in den USA. Er hatte bereits nach einem Treffen mit Apple-Chef Tim Cook vergangene Woche von einer Investitionszusage des Konzerns in Höhe von hunderten Milliarden Dollar gesprochen.

Apple baute in den vergangenen Jahren zwar auch die Produktion in Indien und Vietnam aus - doch der Großteil der Geräte des Konzerns wird nach wie vor in China gebaut. In Trumps erster Amtszeit hatte sich Apple erfolgreich gegen drohende Zusatzzölle auf seine Computer-Uhren zur Wehr gesetzt.

Schon 2021 eine Riesen-Investition angekündigt

Der iPhone-Konzern spricht nun von seiner "bisher größten Investitionszusage". Das Engagement von 500 Milliarden US-Dollar umfasse auch Zulieferungen aus US-Bundesstaaten. Unklar blieb zunächst, wie viel genau neue Zusagen ausmachen: Apple hatte bereits 2021 angekündigt, in den USA binnen eines halben Jahrzehnts 430 Milliarden Dollar zu investieren. In seiner ersten Amtszeit stellte Trump die schon seit 2013 laufende Produktion von Apples Mac-Computern in Texas als seine Errungenschaft dar.

"Wir sind optimistisch, was die Zukunft amerikanischer Innovationen angeht, und wir sind stolz darauf, mit diesem 500 Milliarden Dollar schweren Engagement für die Zukunft unseres Landes auf unseren langjährigen Investitionen in den USA aufzubauen", wurde Cook einer Apple-Mitteilung zitiert. Trump schrieb auf seiner Online-Plattform Truth Social, der Grund für Apple Investition sei "der Glaube daran, was wir machen".

Die 20.000 Beschäftigte, die Apple in den kommenden vier Jahren in den USA neu einstellen will, sollen unter anderem Chips entwickeln sowie an Software und Künstlicher Intelligenz arbeiten.

NVIDIA-Aktie vor Zahlen am Mittwoch

Kritisch werden nun die Resultate des US-Technologieriesen NVIDIA, die am Mittwoch nach Börsenschluss veröffentlicht werden. Die NVIDIA-Zahlen werden von Börsianern als wichtiger Test gesehen, wie es weitergeht mit den "Magnificent 7", also den sieben US-Größen aus dem Technologiesektor.

Google steht offenbar EU-Kartellklage ins Haus

Google-Mutter Alphabet steht einem Agenturbericht zufolge in der EU eine formelle Kartellklage ins Haus. Wie Reuters berichtet, hat Google die EU-Kommission mit seinen Zugeständnissen bei der Darstellung der Suchergebnisse nicht davon überzeugt, dass der Dienst die Kartellvorschriften der EU beachtet. Die Kommission hatte im März 2024 eine Untersuchung wegen des Verdachts eingeleitet, dass Google den Digital Markets Act der EU missachtet.

So bewegen sich die Apple-Aktie, NVIDIA-Aktie und die Google-Aktie

Die Apple-Aktie notiert im NASDAQ-Handel zeitweise 0,74 Prozent höher bei 247,36 US-Dollar. Für die Anteilsscheine Alphabets geht es derweil 0,64 Prozent hoch auf 180,80 US-Dollar. Die NVIDIA-Aktie zeigt sich unterdessen 1,62 Prozent tiefer bei 132,25 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net / DOW JONES / dpa-AFX