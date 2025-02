Wahl 2025

Die Bundestagswahl hat auch Auswirkungen auf den deutschen Aktienmarkt.

Werte in diesem Artikel

Die Aktien des Immobilienkonzerns Vonovia haben sich am Montag nach der Bundestagswahl mit zeitweise über 4 Prozent Plus an die Spitze des erholten DAX gesetzt. Hypoport gewannen im besonders starken MDAX sogar über 9 Prozent.

Wer­bung Wer­bung

Anleger setzen vor allem auf Wirtschaftskompetenz der CDU/CSU-Fraktion, die die Bundestagswahl gewonnen hat und den künftigen Kanzler stellen dürfte. Der MDAX profitiert besonders stark wegen der lokaleren Ausrichtung seiner Unternehmen, während die Konzerne im DAX sehr global aufgestellt sind.

Bei Hypoport rechnen die Experten der Berenberg Bank durch die neue Regierung mit viel Schwung für den B2B-Kreditmarktplatz Europace. Die Rückkehr auf alte Neubauniveaus würde die Volumina hier um bis zu einem Viertel antreiben, hieß es. Insgesamt sind sie für den Bereich Bau und Infrastruktur unter konservativer Ägide besonders optimistisch, aber auch für Energie und Rüstung.

Wer­bung Wer­bung

Neben Rheinmetall nach einer Kaufempfehlung der UBS waren im DAX auch E.ON und RWE besonders gefragt.

/ag/mis

FRANKFURT (dpa-AFX)