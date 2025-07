RWE Aktie News: RWE am Dienstagmittag mit Aufschlag

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von RWE zählt am Dienstagmittag zu den bestplatzierten des Tages. Das Papier von RWE legte zuletzt zu und stieg im XETRA-Handel um 1,2 Prozent auf 37,57 EUR.

Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 1,2 Prozent im Plus bei 37,57 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 37,71 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 37,08 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 614.563 RWE-Aktien den Besitzer.

Am 22.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,71 EUR. Mit einem Zuwachs von 0,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 26,11 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,22 EUR für die RWE-Aktie.

RWE gewährte am 15.05.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 31.03.2025 abgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,07 EUR präsentiert. Im Vorjahr hatten 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,39 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2025 2,16 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

