RWE Aktie News: RWE am Vormittag kaum verändert

RWE im Fokus

Wenig Veränderung zeigt am Dienstagvormittag die Aktie von RWE. Im XETRA-Handel kam die RWE-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 37,11 EUR.

Werte in diesem Artikel

Mit einem Wert von 37,11 EUR bewegte sich die RWE-Aktie um 09:07 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Die RWE-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 37,20 EUR aus. In der Spitze büßte die RWE-Aktie bis auf 37,08 EUR ein. Mit einem Wert von 37,08 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 69.343 RWE-Aktien.

Bei einem Wert von 37,20 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 0,24 Prozent zulegen. Am 19.12.2024 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 27,76 EUR und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die RWE-Aktie derzeit noch 25,20 Prozent Luft nach unten.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die RWE-Aktie bei 42,22 EUR.

RWE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,07 EUR, nach 2,58 EUR im Vorjahresvergleich. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 3,67 Prozent auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 6,63 Mrd. EUR gelegen.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 2,16 EUR je RWE-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur RWE-Aktie

Aktienempfehlung: So bewertet UBS AG die RWE-Aktie

DAX 40-Titel RWE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in RWE von vor einem Jahr eingefahren

RWE-Aktie in Grün: RWE verlängert Vertrag mit CEO bis 2031