RWE Aktie News: RWE am Montagvormittag mit Kursplus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von RWE. Das Papier von RWE konnte zuletzt klettern und stieg im XETRA-Handel um 0,4 Prozent auf 36,61 EUR.

Um 09:06 Uhr wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 36,61 EUR nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die RWE-Aktie bei 36,69 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 36,63 EUR. Bisher wurden via XETRA 23.705 RWE-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 36,72 EUR. Dieser Kurs wurde am 02.07.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die RWE-Aktie derzeit noch 0,30 Prozent Luft nach oben. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die RWE-Aktie 31,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR an RWE-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,18 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 42,22 EUR je RWE-Aktie an.

RWE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 2,58 EUR je Aktie erzielt worden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 6,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,67 Prozent verringert.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass RWE einen Gewinn von 2,16 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

