RWE Aktie News: RWE tendiert am Nachmittag fester

Die Aktie von RWE zählt am Montagnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 36,90 EUR.

Um 15:52 Uhr stieg die RWE-Aktie. In der XETRA-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 36,90 EUR. Die RWE-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 36,97 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,63 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 589.674 RWE-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (36,97 EUR) erklomm das Papier am 21.07.2025. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 0,19 Prozent hinzugewinnen. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Mit einem Kursverlust von 24,77 Prozent würde die RWE-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,18 EUR je RWE-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 42,22 EUR angegeben.

Am 15.05.2025 hat RWE die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,07 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,58 EUR je Aktie vermeldet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Beim Gewinn 2025 gehen Experten vorab davon aus, dass RWE ein EPS in Höhe von 2,16 EUR in den Büchern stehen haben wird.

