Market-Perform für Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie nach Bernstein Research-Analyse

Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Papier wurde von Bernstein Research-Analyst Stephen Reitman einer sorgfältigen Prüfung unterzogen.

Das US-Analysehaus Bernstein Research hat das Kursziel für Mercedes-Benz nach Jahreszahlen und einem Kapitalmarkttag von 60 auf 62 Euro angehoben. Die Einstufung beließ Analyst Stephen Reitman in einer am Freitag vorliegenden Studie auf "Market-Perform". Er bezeichnete die Investorenveranstaltung als "Glanzleistung", in deren Folge er zuversichtlicher geworden sei, was die Technologie und die Produkte des Premium-Autobauers inmitten des Branchenumbruchs betrifft. Er kürzte zwar seine Schätzungen für dieses Jahr, begründete das höhere Kursziel aber unter anderem mit dem gestiegenen Wert der Daimler-Truck-Anteile.

Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie notierte um 12:51 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 2,0 Prozent auf 58,41 EUR. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 6,15 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden über XETRA 1.571.044 Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2025 ein Plus von 8,6 Prozent zu Buche. Am 30.04.2025 werden die Q1 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.02.2025 / 10:05 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.02.2025 / 10:05 / UTC



