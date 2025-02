Gaspreis, Goldpreis, Ölpreis & Co aktuell

Rohstoff-Marktbericht

So bewegen sich derzeit die wichtigsten Rohstoffe.

Werte in diesem Artikel

Für den Goldpreis ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 13:13 Uhr um 0,35 Prozent auf 2.946,63 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 2.936,42 US-Dollar gestanden hatte.

Zudem fällt der Silberpreis. Um -0,31 Prozent reduziert sich der Silberpreis um 13:13 Uhr auf 32,46 US-Dollar, nachdem der Silberpreis am Vortag noch bei 32,56 US-Dollar lag.

Derweil notiert der Platinpreis bei 966,50 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (972,50 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -0,62 Prozent.

Daneben sinkt der Palladiumpreis um -1,38 Prozent auf 962,50 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 976,00 US-Dollar.

Währenddessen legt der Ölpreis (Brent) um 0,32 Prozent auf 74,49 US-Dollar zu. Gestern war der Ölpreis (Brent) noch 74,43 US-Dollar wert.

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Montagmittag hinzu. Um 0,20 Prozent auf 70,39 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 70,40 US-Dollar.

Indes gewinnt der Baumwolle hinzu. Für den Baumwolle geht es nach 0,66 US-Dollar am Vortag auf 0,66 US-Dollar nach oben (+0,73Prozent).

Zudem zeigt sich der Kaffeepreis im Sinkflug. Um 12:55 Uhr gibt der Kaffeepreis um -1,29 Prozent auf 3,95 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 4,00 US-Dollar gemeldet wurde.

Derweil geht es für den Maispreis südwärts. Der Maispreis sinkt -0,97 Prozent auf 4,86 US-Dollar, nach 4,91 US-Dollar am Vortag.

Nach 10,40 US-Dollar am Vortag ist der Sojabohnenpreis am Montagmittag um -0,48 Prozent auf 10,35 US-Dollar gesunken.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenmehlpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (294,80 US-Dollar) geht es um -0,37 Prozent auf 293,50 US-Dollar nach unten.

Daneben wertet der Sojabohnenölpreis um 13:03 Uhr ab. Es geht -1,05 Prozent auf 0,46 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 0,47 US-Dollar stand.

Indes gibt der Weizenpreis nach. Für den Weizenpreis geht es nach 226,75 Euro am Vortag auf 225,75 Euro nach unten (--0,33 Prozent).

In der Zwischenzeit kann der Zuckerpreis Gewinne verbuchen. Um 13:02 Uhr steigt der Zuckerpreis um 0,09 Prozent auf 0,21 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,21 US-Dollar an der Tafel.

Währenddessen zeigt sich der Erdgaspreis - Natural Gas im Minus. Im Vergleich zum Vortag (4,23 US-Dollar) geht es um -7,26 Prozent auf 3,95 US-Dollar nach unten.

Währenddessen zeigt sich der Rapspreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (530,25 Euro) geht es um -0,75 Prozent auf 527,00 Euro nach unten.

In der Zwischenzeit geht es für den Heizölpreis bergab. Um 13:12 Uhr steht ein Minus von -0,41 Prozent auf 63,93 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Heizölpreis noch bei 64,19 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net