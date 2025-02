Milliardendeal

Die Lieferando-Mutter Just Eat Takeaway.Com wird übernommen.

Wie das niederländische Unternehmen mitteilte, hat es sich mit dem Investor Prosus auf eine Übernahme geeinigt. In dem Deal wird der Essens-Lieferdienst, der in Deutschland unter der Marke Lieferando bekannt ist, mit rund 4,1 Milliarden Euro bewertet.

Prosus zahlt 20,30 Euro je Aktie in bar. Das entspricht einem Aufschlag von 63 Prozent auf den Schlusskurs vom Freitag. Vorstand und Aufsichtsrat von Just Eat haben den Deal einstimmig abgesegnet. Just Eat Takeaway wird seinen Namen und seine wichtigsten Marken beibehalten.

So reagiert die Just Eat-Aktie

Eine Offerte der Tech-Beteiligungsgesellschaft Prosus für Just Eat Takeaway rüttelt am Montagmorgen die Anleger in der Essenslieferbranche auf. Geboten werden 20,30 Euro für den Lieferando-Mutterkonzern, dessen Aktien am Freitag an der Börse in Amsterdam bei 12,43 Euro aus dem Handel gegangen waren. Am Montag nähert sich der Kurs an der EURONEXT in Amsterdam der Offerte mit einem Kurssprung um 53,16 Prozent auf 19,00 Euro.

Davon beflügelt wurde auch der Kurs des Konkurrenten Delivery Hero, an dem Prosus bereits als Großaktionär beteiligt ist. Seit einiger Zeit wird in der Branche über eine Konsolidierung spekuliert, die nun vielleicht in die Gänge kommen könnte, hieß es in ersten Händlerstimmen. Delivery Hero wurden auf Tradegate bis zu sechs Prozent höher gehandelt.

DOW JONES / (dpa-AFX)