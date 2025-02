Infrastrukturausbau

Der chinesische Technologiekonzern Alibaba hat angekündigt, in den nächsten Jahren einen hohen Milliardenbetrag in Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud Computing investieren zu wollen.

Alibaba plant in den kommenden drei Jahren Investitionen von mindestens 380 Milliarden Yuan (umgerechnet rund 49 Milliarden Euro) in Künstliche Intelligenz (KI) und Cloud Computing. Ziel sei es, die eigene Infrastruktur in diesen Bereichen weiter auszubauen, teilte das Unternehmen am Montag laut "AWP" mit. Genauere Angaben zur Mittelverwendung oder zu konkreten Projekten wurden nicht gemacht.

Alibaba-Aktie unter Druck

Die Alibaba-Aktie, die in der vergangenen Woche aufgrund starker Geschäftszahlen kräftig zulegen konnte, geriet am Montag unter Druck. In Hongkong schloss das Papier am Montag letztlich 2,02 Prozent tiefer bei 135,70 Hongkong-Dollar. Im US-Handel an der NYSE geht es für den Alibaba-ADR zum Wochenstart zeitweise um 7,91 Prozent abwärts auf 132,38 US-Dollar.

Redaktion finanzen.net