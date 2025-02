Top-Bewertung

Der Tesla Cybertruck hat von der US-amerikanischen National Highway Traffic Safety Administration (NHTSA) eine Gesamtbewertung von fünf Sternen für seine Sicherheit erhalten. Doch es gibt auch Kritik.

Laut NHTSA-Bewertung hat der Tesla Cybertruck in fast allen Kategorien Bestnoten erzielt. Dabei sei sowohl das geringe Risiko für Verletzungen als auch die niedrige Wahrscheinlichkeit eines Überschlags im Vergleich zu anderen Pick-ups hervorzuheben. Tesla-CEO Elon Musk zeigte sich in diesem Kontext besonders optimistisch und bezeichnete das Fahrzeug via X als "apocalypse-level safe".





Trotz der exzellenten Gesamtbewertung gibt es wohl zwei Kategorien, in denen der Cybertruck nur vier Sterne erhielt: den Frontalaufpralltest auf der Beifahrerseite und das Überschlagsrisiko. Laut Tesla diene das spezielle Frontgussdesign als Crumple-Zone. Die geringere Bewertung für den Beifahrerschutz bleibt wohl dennoch ein Kritikpunkt.

Kritik an Fußgängersicherheit und Design

Auch die Sicherheit für Fußgänger und andere Verkehrsteilnehmer scheint umstritten zu bleiben. So verfügt der Cybertruck über ein kantiges, aus Edelstahl gefertigtes Außendesign, das bei Kollisionen mit Fußgängern oder Tieren potenziell gefährlich sein könnte. Berichten von Torque News zufolge hätten erste Unfälle mit Wildtieren bereits gezeigt, dass der Truck massive Schäden anrichten kann.

In Europa ist der Cybertruck aufgrund dieser Sicherheitsbedenken bisher nicht für den Straßenverkehr zugelassen. Die Möglichkeit, das Fahrzeug zu importieren, besteht dennoch. Allerdings muss der Tesla Cybertruck mit Gummischutz versehen werden, um die scharfen Kanten des Designs abzuschwächen, um überhaupt auf europäischen Straßen fahren zu dürfen.



