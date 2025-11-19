Tesla Aktie News: S&P 500 Aktie Tesla am Nachmittag mit Aufschlag

Notierung im Fokus

Die Aktie von Tesla zählt am Mittwochnachmittag zu den Gewinnern des Tages. Die Tesla-Aktie stand in der NASDAQ-Sitzung zuletzt 1,1 Prozent im Plus bei 405,58 USD.

Das Papier von Tesla konnte um 15:53 Uhr klettern und stieg im NASDAQ-Handel um 1,1 Prozent auf 405,58 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Tesla-Aktie bisher bei 406,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 406,00 USD. Zuletzt stieg das NASDAQ-Volumen auf 2.010.969 Tesla-Aktien.

Am 19.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 488,50 USD. Mit einem Zuwachs von mindestens 20,44 Prozent könnte die Tesla-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 214,25 USD. Mit einem Kursverlust von 47,17 Prozent würde die Tesla-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2024 wurde eine Dividende von Höhe von 0,000 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,000 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 291,50 USD für die Tesla-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Tesla am 22.10.2025 vor. Das EPS wurde auf 0,39 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Tesla 0,62 USD je Aktie verdient. Tesla hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 28,10 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 11,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 25,18 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Mit der Q4 2025-Bilanzvorlage von Tesla wird am 28.01.2026 gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Tesla im Jahr 2025 1,67 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

