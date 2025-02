Marktbericht aktuell

Der deutsche Leitindex behält seine mit Spannung erwartete Bestmarke von 22.000 Punkten im Blick.

Wenig Bewegung war am Dienstag zunächst an der Börse Frankfurt zu beobachten. Der DAX verlor zur Eröffnung marginale 0,01 Prozent auf 21.909,96 Punkte zu.

Im späten Handel am Vortag hatte er bei 21.945,57 Zählern eine neue Bestmarke gesetzt. Letztlich stand ein Gewinn auf 21.911,74 Einheiten an der Tafel - neuer Schlussrekord.

Ansonsten geht die Berichtssaison der Unternehmen in eine neue Runde.

Zölle auf Stahl- und Aluminiumimporte im Fokus

Nach dem jüngsten Rückschlag ist die Wall Street mit moderaten Gewinnen in die neue Börsenwoche gestartet. Trotz neuer Zollankündigungen durch Donald Trump blieben die Anleger vorerst gelassen. Am Sonntag hatte der US-Präsident Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Einfuhren von Stahl und Aluminium angekündigt, die alle Länder betreffen sollen.

US-Inflationszahlen am Mittwoch auf Agenda

Neben dem Zollthema sind auch die am Mittwoch anstehenden Verbraucherpreise aus den USA einen Blick wert. Sie sind nach Auffassung des Fachmanns Robert Greil das konjunkturelle Highlight der Woche. Der Chefstratege der Privatbank Merck Finck rechnet damit, dass sich der Teuerungstrend von etwa drei Prozent bestätigen sollte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX