Asiens Börsen schwächeln -- Merck bestätigt Übernahmegespräche mit Springworks -- Amadeus Fire im Fokus

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich mit einem positiven Wochenstart. Der DAX notierte zur Startglocke höher und bewegte sich nach einem Ausflug an die Nulllinie weiterhin auf grünem Terrain. Zwischenzeitlich erreichte er sogar ein neues Rekordhoch bei 21.945,57 Einheiten. Letztendlich präsentierte er sich 0,57 Prozent fester bei 21.911,74 Punkten.

Der TecDAX ging ebenso stärker in die neue Woche, rutschte zeitweise in die Verlustzone und notierte dann wieder etwas höher. Schlussendlich gewann er 0,49 Prozent auf 3.804,13 Punkte. Der DAX blieb am Montag unter der Marke von 22.000 Punkten, konnte jedoch bei 21.945,57 Punkten eine neue Bestmarke erreichen. In der vergangenen Woche hatte der Index nach einem schwachen Start eine starke Erholung hingelegt. Doch nach den US-Arbeitsmarktdaten am Freitagnachmittag geriet er wieder unter Druck, da auch die US-Indizes von Gewinnmitnahmen betroffen waren. Ein erneutes Zoll-Drama wie am vergangenen Montag blieb vorerst aus, obwohl US-Präsident Donald Trump auch an diesem Wochenende neue Maßnahmen ankündigte. Diesmal plant er Einfuhrzölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte, Details dazu sollen in den kommenden Tagen folgen.





Die europäischen Börsen tendierten am Montag aufwärts. Der EURO STOXX 50 startete höher in die Sitzung und zeigte sich auch anschließend freundlich. Schlussendlich notierte er 0,71 Prozent stärker bei 5.363,15 Einheiten. Händler beobachteten am Montag einen verhalten positiven, aber vorsichtigen Start in die neue Handelswoche. Die aggressiven neuen Strafzölle von 25 Prozent, die US-Präsident Donald Trump angekündigt hatte, belasteten die Märkte. Obwohl sie zunächst nur Stahl- und Aluminiumimporte betreffen, signalisieren sie, dass jederzeit mit unvorhersehbaren US-Maßnahmen zu rechnen ist.

"Dieses Risiko betrifft alle Branchen und könnte für erhöhte Volatilität sorgen", erklärte ein Händler laut Dow Jones Newswires. Zudem sei der Zusammenhang zwischen den Zöllen und den dahinterstehenden politischen Forderungen oft schwer nachvollziehbar, was es den Börsen erschwere, rational vorauszuplanen. Noch entscheidender für die Marktstimmung war jedoch der jüngste US-Arbeitsmarktbericht. Die Zahlen vom Freitag zeigten eine robuste Beschäftigungslage bei gleichzeitig steigenden Löhnen. Damit schwinden die Hoffnungen auf weitere Zinssenkungen der US-Notenbank zunehmend. Vor allem die Renditen langfristiger Anleihen dürften weiter steigen, da die von Trump ergriffenen Maßnahmen als zusätzlicher Inflationstreiber wirken.





Die Wall Street notierte im Montagshandel mit Aufschlägen. Der Dow Jones startete bereits höher und verblieb auch anschließend in der Gewinnzone. Er notierte letztlich 0,38 Prozent im Plus bei 44.470,41 Einheiten.

Der Techwerteindex NASDAQ Composite eröffnete ebenfalls im Plus und präsentierte sich auch danach in Grün. Er beendete die Sitzung 0,98 Prozent höher bei 19.714,27 Punkten. Die US-Börsen konnten am Montag einen Teil ihrer Verluste vom Freitag ausgleichen. Solide Arbeitsmarktdaten hatten am Freitag die Erwartung bestärkt, dass die US-Notenbank mit weiteren Zinssenkungen abwartet. Der Verkaufsdruck nahm zu, nachdem der US-Präsident Strafzölle von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte angekündigt hatte. Heimische Stahlproduzenten profitieren hingegen von dieser Politik, was ihren Aktien deutlichen Auftrieb verleiht. Konjunkturdaten oder Unternehmensbilanzen standen am Montag nicht auf dem Programm.