10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Werte in diesem Artikel

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX wenig bewegt erwartet

Der DAX tendiert rund eine Stunde vor dem Ertönen der Startglocke quasi unverändert bei 21.910,50 Punkten.

2. Börsen in Fernost etwas schwächer

In Tokio gewann der japanische Leitindex Nikkei 225 am Montag letztendlich 0,04 Prozent auf 38.801,17 Punkte. Am heutigen Dienstag ruht der Handel aufgrund eines Feiertages dort.

Auf dem chinesischen Festland verliert der Shanghai Composite derweil 0,23 Prozent auf 3.314,59 Zähler.

Der Hang Seng gibt unterdessen in Hongkong um 0,62 Prozent nach auf 21.388,51 Einheiten.

3. Super Micro legt US-nachbörslich Zahlen vor

KI-Profiteur Super Micro Computer wird nach Handelsschluss an den US-Börsen seine Kennzahlen veröffentlichen. Was Analysten erwarten

4. Ceconomy steigert Umsatz und operativen Gewinn deutlich

Die Mediamarkt- und Saturn-Mutter Ceconomy hat dank eines strikten Sparkurses einen Sprung beim operativen Gewinn hingelegt. Zur Nachricht

5. TUI setzt im 1Q mehr um als erwartet und bestätigt Prognose

TUI hat im ersten Geschäftsquartal 2024/25 mehr umgesetzt als erwartet und den Verlust unter dem Strich deutlich verringert. Zur Nachricht

6. SpringWorks-Aktie beflügelt, Merck-Aktie in Grün: Merck bestätigt Übernahmegespräche mit SpringWorks

Die Merck KGaA reagiert auf Medienberichte und bestätigt fortgeschrittene Gespräche mit SpringWorks Therapeutics. Zur Nachricht

7. Trump bringt Stahl- und Aluminiumzölle auf den Weg

US-Präsident Donald Trump hat Zölle in Höhe von 25 Prozent auf Stahl- und Aluminiumimporte in die Vereinigten Staaten auf den Weg gebracht. Zur Nachricht

8. RENK-Aktie: KNDS kauft von Rebecca Bidco Aktien in Millionenwert

Bei RENK wechselt der größte Aktionär. Zur Nachricht

9. Ölpreise etwas höher

Die Ölpreise tendieren am Dienstagmorgen etwas höher.

10. Euro stabil

Der Euro hält sich weitgehend stabil bei 1,0305 US-Dollar.