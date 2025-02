BTC-ETP in Europa

BlackRock, der weltgrößte Vermögensverwalter, plant angeblich die Notierung eines börsengehandelten Bitcoin-Produkts in Europa und will wohl damit seinen Erfolg mit Bitcoin-ETFs auch außerhalb der USA fortsetzen.

• BlackRock plant wohl einen börsengehandelten Bitcoin-ETP in Europa aufzulegen

• ETP in der Schweiz ansässig

• BlackRocks erstes kryptogebundenes ETP außerhalb Nordamerikas?



BlackRock optimistisch bei Kryptowährungen und ETFs

BlackRock, mit einem verwalteten Vermögen von über 11,55 Billionen US-Dollar, gilt als größter Vermögensverwalter und setzt zunehmend auf ETFs. Das Unternehmen hat sich in den letzten Jahren außerdem zu einem der prominentesten Befürworter von digitalen Anlageklassen an der Wall Street entwickelt. Larry Fink, der Vorstandsvorsitzende von BlackRock, lobte auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos im vergangenen Monat die Vorteile von Bitcoin als Absicherung gegen die Entwertung anderer Währungen und traut der Urkryptowährung noch einen deutlichen Wertzuwachs zu, wie er in einem Interview deutlich machte.

BlackRock vor Einführung eines Bitcoin-ETPs in der Schweiz?

Nun berichtet Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen, dass der Vermögensverwalter außerhalb Nordamerikas einen Bitcoin-ETP lancieren werde. Angeblich soll die Vermarktung bereits im Februar beginnen. BlackRock könnte den Weg über ETP statt ETF nehmen, da in Europa die Auflegung von Bitcoin-Spot-ETFs aufgrund der UCITS-Richtlinie, die eine Mindestdiversifikation vorschreibt, nicht ohne Weiteres möglich ist. Diese Richtlinie legt fest, dass ETFs in der EU und im europäischen Wirtschaftsraum in mehrere Werte investieren müssen, um das Anlegerrisiko zu streuen. Ein ETF, der ausschließlich in Bitcoin investiert, würde diesen Anforderungen nicht entsprechen.

BTC-ETF-Zulassung in den USA verleiht Bitcoin-Kurs Schub

Die Einführung des ersten Bitcoin-Spot-ETFs in den USA im Januar 2024, den die US-Börsenaufsicht SEC nach langem Zögern genehmigt hat, war ein Meilenstein - seitdem verbuchte der Bitcoinkurs einen Zuwachs von rund 150 Prozent. Dieser Schritt ermöglichte es Anlegern, in die Kryptowährung zu investieren, ohne diese selbst kaufen und verwahren zu müssen.

BlackRocks US-Bitcoin-ETF iShares Bitcoin Trust (IBIT) gilt mit einem Anlagewert von über 56 Milliarden US-Dollar (Stand: 7. Februar) als größter BTC-ETF. Ob der Fondsgigant mit dem Schweizer Pendant an den Erfolg seines US-ETFs anknüpfen kann, bleibt abzuwarten. So ist BlackRock im Krypto-ETP -Bereich nicht der einzige Player: Laut Bloomberg gibt es auf dem europäischen Markt mehr als 160 verschiedene Produkte, die nicht nur den Bitcoinkurs, sondern auch Ethereum und andere Altcoins abdecken.

Redaktion finanzen.net