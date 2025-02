Marktbericht aktuell

Der deutsche Aktienmarkt kann am Freitag auch mit kleinen Zuschlägen neue Rekordmarken setzen.

Der DAX startete am Freitag 0,03 Prozent höher bei 21.908,48 Punkten in den Handel. Im Anschluss legt er erneut leicht zu und markiert dabei einen neuen Höchststand bei 21.932,10 Stellen.

Wer­bung Wer­bung

Erst am Vortag hatte der Leitindex einen neuen Rekordstand aufgestellt und auch einen neuen Rekordschlussstand bei 21.902,42 Einheiten erzielt.

Zollschock scheint verarbeitet

Mit einem Plus von 0,8 Prozent steuert der DAX auf eine starke Woche zu, was zu Wochenbeginn zunächst undenkbar schien. Den ersten Zollschock hatten die Anleger aber spätestens am Vortag verdaut, denn der Leitindex hatte seine Rekordrally wieder aufgenommen. "Der DAX hat im Moment Flügel", konstatierte Marktexperte Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. "Mit den Kursen steigen allerdings auch die Bewertungen", warnte er vor weiteren möglichen Rückschlägen. Einen solchen hatte der Leitindex am Montag.

Wer­bung Wer­bung

US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag

Am Freitag könnten nun die US-Arbeitsmarktdaten am Nachmittag mit darüber entscheiden, ob der Aufwärtstrend weitergeht. Der Jobbericht ist für den geldpolitischen Pfad der Notenbank Fed besonders wichtig. Außerdem müssen die Anleger eine enttäuschende Prognose des US-Internethändlers Amazon verarbeiten.

Bilanzen bewegen den Markt

Nachrichten verarbeiten müssen am Freitag die Aktionäre aus dem Umfeld des Volkswagen-Konzerns. Bei der Sportwagentochter Porsche AG enttäuschte der am Vorabend nach Börsenschluss gegebene Ausblick. Der Sportwagenbauer nimmt Geld in die Hand, um sich gegen die Krise zur Wehr zu setzen. JPMorgan-Analyst Jose Asumendi sprach in einer ersten Reaktion von einem notwendigen Schritt. Die VW-Konzernholding Porsche SE folgte daraufhin mit der Ankündigung höherer Abschreibungen auf die Buchwerte der Kernbeteiligungen.

Wer­bung Wer­bung

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires