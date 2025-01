Marktbericht aktuell

Nach einem Tag Pause nahm der DAX am Mittwoch die Rekordjagd wieder auf.

Der DAX eröffnete die Mittwochssitzung 0,61 Prozent im Plus bei 21.169,61 Punkten und erreichte im Anschluss mit weiteren Gewinnen bei 21.330,87 Zählern ein neues Rekordhoch. Zum Ende des Handelstages stieg das deutsche Börsenbarometer um 1,01 Prozent auf 21.254,27 Zähler.

Der Dow Jones Industrial hatte in New York die Kursgewinne nach dem europäischen Handelsschluss am Dienstag ausgebaut und auch am Mittwoch ging es an der Wall Street bisher aufwärts - dies verlieh dem DAX nun Rückenwind.

Am Montag hatte der Leitindex zum ersten Mal in seiner Geschichte die 21.000-Punkte-Marke übersprungen und markierte bei 21.054,60 Zählern einen neuen Rekord, nachdem er erst Anfang Dezember die 20.000er Schwelle überwunden hatte. Bei 21.042 Punkten erreichte er erst an gestrigen Dienstag einen neuen Höchststand auf Schlusskursbasis.

Zölle & Co.: Neuer US-Präsident Donald Trump bleibt im Fokus

Dreh- und Angelpunkt des Geschehens bleibt der neue US-Präsident Donald Trump, der an den New Yorker Börsen am ersten Handelstag nach seiner Amtseinführung für gute Stimmung sorgte. Laut der Commerzbank treibt der Fakt die Börsen an, dass seine Politik noch keine sofortigen Importzölle vorsieht. Allerdings rechnen die Experten mittelfristig mit drastischen Maßnahmen Trumps.

Bislang stellte dieser Zölle von 25 Prozent auf Importe aus Mexiko und Kanada in Aussicht. In Richtung China sagte der Republikaner, er denke über Zölle von 10 Prozent nach, was über Nacht die chinesischen Börsen belastete. Außerdem droht er der Europäischen Union mit Zöllen.

KI-Investitionen geben weiteren Rückenwind

Für gute Laune im Technologiesektor sorgte indes Trumps Ankündigung, mit dem "Stargate"-Projekt rund 100 Milliarden Dollar in den Ausbau von Datenzentren zu pumpen. Dies gab den Aktien der Technologiebranche an der Wall Street einen erneuten Schub nach oben.

Mit Blick auf heimische Einzelaktien rückten adidas in den Fokus. Analysten fanden lobende Worte für die am Vorabend veröffentlichten Eckdaten des Lifestyle-Konzerns zum Schlussquartal.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires