Marktbericht aktuell

Am ersten Handelstag des Börsenjahres 2025 zeigte sich der DAX zunächst mit positiver Tendenz.

Mit dem DAX ging es zur Eröffnung am ersten Börsentag des Jahres 2025 in Frankfurt um 0,07 Prozent auf 19.923,07 Punkte aufwärts. Aktuell bewegt er sich um die Nulllinie.

Der Leitindex schaffte am Donnerstag in den Anfangsminuten erstmals seit Mitte Dezember wieder die Rückkehr über die 20.000-Punkte-Marke, konnte sich dort aber nicht lange halten. Aussagekräftige Kurse wird es wohl auch erst in einigen Tagen geben, denn viele Investoren dürften erst in der kommenden Woche wieder ins Marktgeschehen eingreifen.

Ruhiger Handelstag erwartet

Jürgen Molnar vom Broker Robomarkets verwies am Morgen darauf, dass die ersten Tage und Wochen eines neuen Börsenjahres in der Regel von Optimismus und Kapitalzuflüssen begleitet würden. Den kritischen Punkt sehen Marktbeobachter aber in der Amtseinführung von Donald Trump als US-Präsident, die am 20. Januar ansteht. Laut dem Marktbeobachter Andreas Lipkow "könnte sich die Zeit bis dahin wie ein Kaugummi ziehen". Er stellte deshalb am Morgen bereits die Nachhaltigkeit anfänglicher Kursgewinne in Frage.

Schwache Daten aus China

Aus China kommen zum Jahresstart negative Vorgaben. Dort habe das neue Börsenjahr mit einer Enttäuschung begonnen, schrieb Marktbeobachter Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners angesichts trüber Konjunkturdaten. Chinas Wirtschaft habe die zahlreichen Probleme noch nicht überwunden.

Erfolgreiches Jahr 2024 für den DAX geht zu Ende

Das Jahr 2024 war für DAX-Anleger mit einem Gewinn von rund 19 Prozent abermals sehr erfolgreich verlaufen. Getragen von diesem Schwung konnte der deutsche Leitindex Anfang Dezember erstmals über die Marke von 20.000 Punkten steigen und insgesamt seit Jahresstart ein fast 20-prozentiges Plus verbuchen. Sein aktuelles Rekordhoch erreichte der Leitindex am 13. Dezember bei 20.522,82 Punkten. Sein Rekord auf Schlusskursbasis liegt aktuell bei 20.426,27 Punkten.

Herausforderungen für den deutschen Aktienmarkt in 2025 erwartet

Die Blicke der Anleger sind derweil Altmann zufolge bereits auf das kommende Jahr gerichtet, das turbulenter zu werden verspreche als 2024. Im neuen Jahr dürften sich Anleger Experten zufolge mit vielen geopolitischen und wirtschaftlichen Herausforderungen konfrontiert sehen.

In den USA etwa wird Donald Trump als Präsident wohl seine "America First"-Politik vorantreiben, indem er zum Beispiel die Importzölle erhöht. Aus China, einem der wichtigsten Märkte für viele europäische Unternehmen, kommt aktuell zudem mehr Schatten als Licht. Die Wirtschaftslage dort ist seit der Corona-Pandemie mau.

"Bleibt nur zu hoffen, dass eine nach der Neuordnung der politischen Verhältnisse in Deutschland im Februar wieder zurückkehrende Fantasie und vielleicht auch Dynamik in die heimische Wirtschaft die 'America First'-Strategie in Washington kompensieren kann", schrieb Marktanalyst Jürgen Molnar vom Handelshaus Robomarkets. Dann könnte auch im kommenden Jahr ein Plus im DAX zum Jahresende in den Büchern stehen - vielleicht zur Abwechslung dann auch mal in der zweiten und dritten Reihe der deutschen Börsenlandschaft.

