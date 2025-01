Marktbericht aktuell

Der DAX kann am Freitag erstmals die Marke von 21.500 Punkten erreichen.

Der DAX eröffnete den Freitagshandel 0,24 Prozent im Plus bei 21.463,15 Punkten. Auch im weiteren Verlauf steigt er nach oben und markierte bei 21.511,01 Einheiten eine neue Bestmarke über der 21.500er-Schwelle.

Wer­bung Wer­bung

Erst gestern hatte der Leitindex bei 21.423,02 Zählern einen neuen Rekord aufgestellt. Bei 21.411,53 Punkten erreichte er dann auch einen neuen Höchststand auf Schlusskursbasis.

Neue Rekorde auch in den USA

Der Gewinn im noch jungen Jahr schwillt durch den weiteren Anstieg bereits auf fast acht Prozent an. Allein in dieser Woche hat der DAX dazu schon einen Anstieg beigetragen, der in Richtung drei Prozent geht. Weiteren Auftrieb gibt zu Wochenschluss die anhaltende Erholungsrally an der Wall Street, die zumindest dem marktbreiten S&P 500 bereits zu neuen Rekordhöhen verholfen hat.

Wer­bung Wer­bung

Trump-Trade treibt die Märkte nach oben

Der Start der Trump-Präsidentschaft treibt seit Tagen die Kurse an. Sein jüngster Ruf nach niedrigeren Ölpreisen und Zinssenkungen habe bei den Anlegern für noch mehr Risikobereitschaft gesorgt, hieß es bei der Commerzbank.

Doch kein Zollstreit in Sicht?

Stützend wirken außerdem Aussagen Trumps, denen zufolge er es vorzöge, keine Zölle auf chinesische Importe erheben zu müssen. Das wird an den Börsen als weiteres Indiz dafür gesehen, dass sich Trump in der Zollpolitik letztlich pragmatischer zeigen werde als angekündigt. Auch zum Thema Zölle auf europäische Importe hat sich Trump bislang bedeckt gehalten, ein wichtiger Treiber für die jüngste Rally. "Mit der Ankündigung, möglicherweise auf Zölle gegen China zu verzichten, zündet der US-Präsident die nächste Stufe das aktuellen Kursfeuerwerks", heißt es beim Vermögensverwalter QC Partners. Die Stimmung am Markt sei exzellent, das werde auch deutlich am niedrigen Volumen der ausstehenden Put-Optionen.

Wer­bung Wer­bung

DAX in überkaufter Marktlage - Kommt die Korrektur?

Bezüglich des DAX stellt sich die Helaba die Frage, wie lange die Zuversicht noch anhält und die Perspektive sinkender EZB-Leitzinsen für Unterstützung sorgen kann. "Die Gefahr von Rücksetzern ist vorhanden, zumal es von technischer Seite Signale einer überkauften Marktlage gibt", schrieben die Autoren Ralf Umlauf und Ulrich Wortberg am Freitag in ihrem Morgenkommentar.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires