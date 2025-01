Marktbericht aktuell

Vor dem Wochenende zeigt sich der deutsche Aktienmarkt weiter freundlich - die Aufwärtstendenz reicht für neue Höchststände.

Der DAX startete 0,37 Prozent höher bei 20.732,04 Punkten. Auch im weiteren Verlauf geht es nach oben, sodass bei 20.815,34 Einheiten nun der neue Höchststand erreicht wurde. Aktuell liegt das Börsenbarometer weiter im Plus.

Erst gestern hatte der deutsche Leitindex bei 20.675,08 Zählern ein neues Allzeithoch erreicht. Mit einem Donnerstagsschlusskurs von 20.655,39 Punkten ging er außerdem bei einem Höchststand in den Feierabend.

DAX weiter im Aufwärtstrend?

Der Charttechnik-Experte Martin Utschneider von Finanzethos sieht den DAX "nach wie vor in einem klassischen kurzfristigen Aufwärtstrend" und glaubt daher auch zum Wochenschluss an ein erneutes Hoch. Auf Wochensicht hat der DAX schon mehr als zwei Prozent zugelegt. Sein Jahresplus hat er nach dem Sprung im Vorjahr auf fast vier Prozent ausgebaut.

Anleger vor Trumps Amtseinführung vorsichtig

Am Vorabend war die Erholungsrally an der wegweisenden Wall Street ins Stocken geraten. Kurz bevor die Vereinigten Staaten mit Donald Trump einen neuen, altbekannten Präsidenten bekommen, gingen die Anleger dort etwas in die Defensive vor allem bei Technologiewerten. Seine Amtseinführung findet am Montag statt, wenn in den USA der Handel am "Martin Luther King Day" pausiert.

Laut dem Marktanalysten Konstantin Oldenburger von CMC Markets ist "die große Bühne bereitet" für einen Mann, der in den kommenden Wochen, Monaten und Jahren in Sachen Wirtschaft und Geopolitik wohl viel verändern werde. Trumps erste Amtszeit sei von einem zollintensiven Ansatz geprägt gewesen, der sich insbesondere gegen China gerichtet habe. Auch seine zweite Amtsperiode werde wohl neue Zölle und Einschränkungen mit sich bringen. Die große Sorge dabei ist, dass dies die Inflation anheizen könnte.

China-Konjunktur gibt Rückenwind

Die chinesische Wirtschaft ist im vierten Quartal 2024 schneller gewachsen als erwartet. Auch die Industrieproduktion hat sich im vierten besser entwickelt. Wie bei allen chinesischen Daten, sind auch diese mit Vorsicht zu genießen. Allerdings hat es den Anschein, als ob die von der Regierung eingeleiteten Stützungsmaßnahmen Wirkung zeigen. An den chinesischen Börsen wirken die Daten leicht stützend, auch zieht der Yuan etwas an. "Damit zeigt sich die Wirtschaft im Reich der Mitte gut gerüstet für einen möglichen Zollkrieg mit dem künftigen US-Präsidenten", heißt es bei QC Partners.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires