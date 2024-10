Marktbericht aktuell

Am Dienstag verlässt die DAX-Anleger der Mut - der deutschen Leitindex kann auf seinem Weg zu den 20.000 Punkten keinen Boden gut machen.

Nach einem schwachen Wochenauftakt bleiben die Anleger vorsichtig. Der DAX hatte 0,35 Prozent höher bei 19.528,91 Zählern eröffnet. Zunächst baute er dieses Plus im weiteren Handelsverlauf noch aus, doch inzwischen ist er sogar in rotes Terrain gefallen. Von seinem Rekord vom Donnerstag bei knapp 19.675 Punkten entfernt sich das Börsenbarometer damit weiter. Ob der deutsche Leitindex die 20.000er-Marke in der neuen Woche erstmals erreicht, dürfte letztlich vom Verlauf der Berichtssaison abhängen, die nun auch in Europa anzieht.

SAP mit starken Geschäftszahlen

Schlimmeres verhindert im deutschen Akienmarkt hat SAP. Das DAX-Schwergewicht hatte am späten Vorabend seine Quartalszahlen vorgelegt und damit die Anleger erneut überzeugt. "Ein erneut starkes Quartal", resümierte Analyst Michael Briest von der UBS. Europas größter Softwarehersteller überzeugte vor allem mit dem Ausblick - und rechnet nun mit mehr operativem Gewinn. Laut Experte Charles Brennan vom Investmenthaus Jefferies überrascht das. "Entgegen der allgemeinen Erwartung eines ausgeglichenen Quartals hat SAP die Erwartungen deutlich übertroffen", schrieb er in einem ersten Kommentar. Angesichts des Kursanstiegs bleibt aber auch die 15-prozentige Kappungsgrenze bei der Gewichtung von SAP im DAX ein Thema, denn diese wurde mittlerweile erreicht.

"SAP konnte mit seinen Quartalszahlen überzeugen. Die Walldorfer setzen konsequent auf Cloud-basierte Services und nutzen das Thema Künstliche Intelligenz (KI) gewinnbringend", äußerte sich auch Analyst Jochen Stanzl vom Broker CMC Markets positiv zu den Walldorfern. Die KI-Fantasie von SAP könne nun helfen, den DAX weiter zu stabilisieren.

Reaktion finanzen.net / dpa-AFX