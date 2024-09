Marktbericht aktuell

Die deutsche Börse zeigte sich am Donnerstag mit Kursgewinnen.

Der DAX begann die Sitzung 1 Prozent höher bei 19.107,86 Punkten und damit erstmals über der 19.100er-Marke. Im weiteren Verlauf geht es noch weiter nach oben. Das neue Rekordhoch beträgt nun 19.154,31 Zähler.

Erst am vergangenen Donnerstag hatte der DAX nach dem Fed-Zinsentscheid erstmals die 19.000er-Marke geknackt und war bis auf 19.044,96 Zähler gestiegen.

Anleger unentschlossen: Neue Rekorde, aber keine Rally?

Insgesamt erscheinen die Anleger nach einem Plus von fast 13 im bisherigen Jahresverlauf unentschlossen. Im saisonal eigentlich schwächeren September hat sich der DAX aber bislang stabil gehalten und historisch bessere Monate stehen bevor. Während sich die US-Indizes ebenfalls schwertun, würden in Asien weiter die Konjunkturimpulse Chinas gefeiert, so Stephen Innes von SPI Asset Management. Und es scheine, als ob China sein Pulver hinsichtlich weiterer Maßnahmen bisher nicht verschossen habe.

KI-Hype sorgt für Rückenwind

Positive Vorgaben kommen aus Asien, wo es speziell mit Aktien aus dem Technologiesektor mit wieder entflammter KI-Fantasie kräftig aufwärts geht. Auslöser sind nachbörslich am Mittwoch in den USA berichtete Zahlen von Micron. Der Halbleiterhersteller hat dank einer "robusten Nachfrage nach künstlicher Intelligenz" besser als erwartet abgeschnitten und auch mit dem Ausblick positiv überrascht.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires