Angespannter Ölmarkt, Corona-Hoffnungen zerschlagen: DAX startet mit Verlusten in letzten Handelstag der Woche

Der DAX startet nach schwachen Vorgaben aus den USA und Asien mit Verlusten und gibt zum Auftakt in den Freitagshandel 2,02 Prozent auf 10.299,31 Punkte nach. Am Donnerstag hatte der deutsche Leitindex noch von Spekulationen profitiert, dass die Coronavirus-Pandemie ihren Schrecken verlieren könnte.

Doch zum Ende der Woche kommen diesbezüglich wieder negative Nachrichten: Einen Dämpfer versetzte bereits den Anlegern an der Wall Street die Erfolglosigkeit des Covid-19-Hoffnungsträgers Remdesivir von Gilead Sciences. Bei der Behandlung von Patienten in China habe es keine spürbaren Verbesserungen nach der Gabe des Mittels gegeben, meldete die "Financial Times". Die Ergebnisse waren anscheinend unabsichtlich öffentlich geworden, und sowohl Gilead als auch die Weltgesundheitsorganisation WHO versuchten Investoren und Öffentlichkeit zu beruhigen, ihnen nicht gelang.

Die Anleger hätten viel Hoffnung in das Mittel gesetzt und so auch schwache Wirtschaftsdaten als wahrscheinlich nur kurzfristige Erscheinung besser ertragen, erklärte Marktstratege Stephen Innes von Axitrader. Die Risikobereitschaft vor dem Wochenende dürfte nun noch geringer ausfallen. Dafür sorgt auch die weiter angespannte Lage am Ölmarkt und die geopolitischen Spannungen zwischen den USA und dem Iran.

Bei den Konjunkturdaten richten Anleger ihre Aufmerksamkeit auf den ifo-Index, der die Stimmung in den deutschen Chef-Etagen widerspiegelt. Experten erwarten für April einen Rückgang auf 80 Punkte von 86,1 Zählern im Vormonat. Auch wenn das Minus größer ausfallen sollte, erwarten Börsianer aber keinen Kursrückschlag. Viele Investoren richteten ihre Aufmerksamkeit bereits auf die Zeit nach der Virus-Krise.

Darüber hinaus geht auch die Bilanzsaison weiter: Auch am Freitag haben zahlreiche Unternehmen ihre Bücher geöffnet.

Redaktion finanzen.net mit Material von dpa (AFX) und Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag