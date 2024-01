Anleger an der Börse Frankfurt schalten in den Verkaufsmodus: DAX markiert neues Jahrestief

Marktbericht

Anleger am deutschen Aktienmarkt bleiben skeptisch und schicken den Markt im Mittwochshandel abwärts.

Der DAX steigt erneut mit Verlusten in den Handel ein und startet 1,03 Prozent tiefer bei 16.400,42 Punkten. Auch im Verlauf bleibt der deutsche Leitindex in der Verlustzone stecken, die Stimmung am deutschen Aktienmarkt bleibt angeschlagen. Zeitweise wurde bei 16.355,27 ein neues Jahrestief markiert.

Gedämpfte Zinssenkungshoffnungen prägen weiter das Sentiment

Jüngst hatten gedämpfte Hoffnungen auf schon baldige Leitzinssenkungen in den USA auf die Aktienkurse gedrückt. Untermauert wurde dies am späteren Dienstag durch eine Rede des US-Notenbank-Direktors Christopher Waller. Seine Äußerungen, dass Zinssenkungen methodisch und vorsichtig erfolgen würden, signalisierten, dass die Fed nicht in Eile sei, erklärte Analyst Michael Hewson vom Broker CMC Markets UK. Das trübte auch die Stimmung an der Wall Street, deren negative Vorgaben zur Wochenmitte auf dem DAX lasten.

Durchwachsene Daten zu Chinas Wirtschaft

Im Fokus steht zudem das chinesische Wirtschaftswachstum, das im abgelaufenen Jahr 5,2 Prozent betrug. "Die Anleger reagieren empfindlich auf das chinesische Wirtschaftswachstum", sagte Thomas Altmann, Portfoliomanager beim Vermögensverwalter QC Partners. Die chinesische Wirtschaft verfehlte im vierten Quartal wegen der anhaltenden Schwäche im Immobiliensektor trotz eines Wachstums von 5,2 Prozent knapp die Erwartungen der Analysten.

Augen richten sich auf Davos

Am Mittwoch stehen zudem weitere Reden in Davos im Rampenlicht. Besonders wichtig für die Börsenanleger dürften Aussagen der EZB-Chefin Christine Lagarde sein. Die Währungshüterin wird sich auf einem Panel mit der Frage beschäftigen, wie das Wirtschaftswachstum angesichts anhaltender Spannungen langfristig gesichert werden kann.

Am Nachmittag dürften noch Daten aus den USA interessieren: Veröffentlicht werden die Einzelhandelsumsätze und die Industrieproduktion. "Dass die US-Wirtschaft bisher nicht in eine Rezession abgeglitten ist, liegt auch am robusten privaten Verbrauch", sagte Experte Christoph Balz von der Commerzbank.

