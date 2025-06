Allianz Aktie News: Allianz steigt am Nachmittag

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Allianz. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 1,7 Prozent auf 339,10 EUR zu.

Um 15:51 Uhr ging es für das Allianz-Papier aufwärts. Im XETRA-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 339,10 EUR. Den höchsten Wert des Tages markierte die Allianz-Aktie bei 339,90 EUR. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 335,50 EUR. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 969.704 Allianz-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 07.05.2025 bei 378,50 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 11,62 Prozent über dem aktuellen Kurs der Allianz-Aktie. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 06.08.2024 bei 238,30 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Allianz-Aktie 29,73 Prozent sinken.

Experten gehen davon aus, dass Allianz-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 16,61 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete Allianz 15,40 EUR aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 356,14 EUR.

Am 15.05.2025 hat Allianz die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 6,61 EUR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 6,32 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 43,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 37,61 Mrd. EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 54,00 Mrd. EUR ausgewiesen.

Allianz wird die nächste Bilanz für Q2 2025 voraussichtlich am 07.08.2025 vorlegen. Schätzungsweise am 06.08.2026 dürfte Allianz die Q2 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Allianz im Jahr 2025 27,77 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

