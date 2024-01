Asiens Börsen in Rot -- Tesla korrigiert heimlich Angaben zur Reichweite nach unten -- GSK schraubt Haleon-Anteil weiter zurück -- Reiseverkehr bei VINCI erreicht Vor-Corona-Niveau

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Leitindex knüpfte am Dienstag an seine Vortagesverluste an. Der DAX verlor bereits zur Handelseröffnung. Er verweilte auch weiterhin auf negativem Terrain, ehe er 0,30 Prozent im Minus bei 16.571,68 Punkten schloss. Der TecDAX nahm den Handel indes ebenfalls tiefer auf. Auch er gab weiterhin nach, gegen Handelsende schaffte er es dann aber noch auf grünes Terrain. Letztendlich gewann er 0,20 Prozent auf 3.260,93 Zähler. "Die Börsianer werden vorsichtiger", schrieb Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners in seinem Morgenkommentar. "Aufgrund der aktuell schwachen Entwicklung der Wirtschaft sehen die meisten kein allzu großes Potenzial nach oben. Und die wenigen, die kaufen wollen, warten dafür offensichtlich auf einen Rücksetzer." Für den deutschen Leitindex sei die Orientierungsmarke nach unten nun das bisherige Jahrestief bei 16.448 Punkten. Auch Analyst Jochen Stanzl vom Handelshaus CMC Markets zufolge sei der Optimismus aus dem letzten Quartal des vergangenen Jahres nun verschwunden. Das liege unter anderem daran, dass die Europäische Zentralbank die Zinssenkungserwartungen im Markt zunehmend als überzogen einstufe. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Dienstag mit negativen Vorzeichen. Der EURO STOXX 50 eröffnete den Dienstagshandel mit Abschlägen. Anschließend blieb er im Minus und beendete die Sitzung 0,18 Prozent tiefer bei 4.446,51 Punkten. Am Markt kehrte wieder etwas mehr Zurückhaltung ein. Als wenig belastend stufte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners allerdings den erwarteten Sieg von Donald Trump bei der ersten Vorwahl der Republikaner um die US-Präsidentschaftskandidatur im Bundesstaat Iowa ein. Ihm zufolge rechneten die Börsen ohnehin mit einer Wiederauflage des Duells zwischen Trump und dem Amtsinhaber Joe Biden. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken