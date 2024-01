Von der Politik zur Blockchain: Trump macht bei NFTs Kasse - Ethereum im Wert von 2,4 Millionen US-Dollar verschoben

Kryptowährungen

Die neuesten Entwicklungen rund um die NFT-Kollektion von Donald Trump und seine Aktivitäten im Kryptowährungsmarkt werfen ein interessantes Licht auf die Verbindung zwischen Politik, Technologie und Finanzen.

• Überweisung von Ethereum im Wert von 2,4 Millionen US-Dollar an Coinbase

• Trumps Krypto-Portfolio umfasste einst bis zu vier Millionen US-Dollar

• Mögliche Nutzung von Krypto-Einnahmen für Wahlkampfzwecke



Ethereum-Transaktionen im Wert von etwa 2,4 Millionen US-Dollar

Basierend auf den Daten von Arkham Intelligence wurden aus einer mit Donald Trump in Verbindung stehenden Krypto-Wallet 1.075 Ethereum im Wert von etwa 2,4 Millionen US-Dollar an die Kryptobörse Coinbase transferiert, was auf einen möglichen Verkauf dieser Vermögenswerte hindeutet, wie Crypto News in einem Online-Beitrag berichtet. Diese Wallet war zuvor durch öffentliche Finanzunterlagen mit Trump in Verbindung gebracht worden. Die Transaktionen erfolgen dabei einer Phase, in der Trump durch die Anhäufung von Royalties aus seiner NFT-Kollektion ein Guthaben von bis zu vier Millionen US-Dollar erreicht hatte. Trump begann dabei Anfang Dezember, Ethereum an Coinbase zu überweisen.

Werbung

Bitcoin und andere Kryptos via CFD handeln (auch mit Hebel) Bei Plus500 können Sie auf steigende wie fallende Krypto-Kurse setzen - auch mit Hebel. Testen Sie jetzt den kostenlosen Demo-Account! Plus500: Beachten Sie bitte die Hinweise5 zu dieser Werbung. Jetzt loslegen 5

Alternative Finanzierungswege im Wahlkampf?

Die NFT-Kollektionen von Trump, die eine Reihe von digitalen Trading Cards umfassen, wurden von NFT INT LLC verwaltet, wie The Block in einem Beitrag erklärt. Diese Firma betonte, dass sie weder von Donald Trump, The Trump Organization oder CIC Digital LLC noch von deren jeweiligen Prinzipalen oder Affiliates geführt wird. NFT INT LLC nutzt Trumps Namen, Abbild und Image unter einer bezahlten Lizenz von CIC Digital LLC, was die geschäftliche Trennung zwischen Trump und der Verwaltung der NFTs unterstreicht.

Die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit Donald Trumps Ethereum-Transaktionen im Kontext seiner NFT-Einnahmen haben zu Spekulationen geführt, insbesondere im Hinblick auf die bevorstehenden Präsidentschaftswahlen 2024, wie TradingView in einem Online-Beitrag berichtet. Es wird darüber nachgedacht, ob Trump alternative Finanzierungswege für seinen Wahlkampf erforscht, wobei sein Schritt, sich Ethereum aus seinen NFT-Einnahmen auszahlen zu lassen, als möglicher Hinweis auf eine strategische Finanzplanung gesehen wird.

Traditionell haben sich politische Kampagnen auf konventionelle Fundraising-Methoden gestützt, aber die Einführung von Kryptowährungen in diesem Bereich könnte für die Spender mehr finanzielle Privatsphäre bedeuten. Die regulatorische Landschaft bezüglich der Nutzung von Kryptowährungen für Wahlkampffinanzierungen ist jedoch noch nicht vollständig geklärt, so TradingView weiter. Sollte Trump sich entscheiden, Kryptowährungen für seine Kampagne zu nutzen, könnte dies zu verstärkter Aufmerksamkeit und Prüfung durch Regulierungsbehörden führen. Trump hat sich öffentlich nicht zu den Beweggründen für diese jüngsten Krypto-Verkäufe geäußert.

D. Maier / Redaktion finanzen.net