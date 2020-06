Anleger nutzen Rücksetzer zum Kauf: DAX startet vor dem Wochenende mit kräftigen Gewinnen

Der DAX steigt mit einem Plus von 1,08 Prozent bei 12.565,16 Punkten in den Handel ein.

Die Vorgaben liefern wenig Impulse: Am heiß gelaufenen US-Aktienmarkt haben die Anleger am Donnerstag vorsichtiger agiert. Die Aktienmärkte in Asien haben am Freitag keine einheitliche Linie eingeschlagen.

Die Anleger scheinen in ihrem Optimismus jeden Rücksetzer zum Kauf zu nutzen. Tags zuvor hatte der deutsche Leitindex mit 12.558 Punkten den höchsten Stand seit Ende Februar erreicht, bevor er nach den Neuigkeiten von der Europäischen Zentralbank abbaute.

Börsenbeobachter warnen zunehmend vor einer Überhitzung des Marktes, der den tatsächlichen Gegebenheiten der von der Corona-Krise gebeutelten Realwirtschaft vorweglaufe. Allein in den vergangenen neun Handelstagen hat der DAX bis zu mehr als 15 Prozent aufgeholt, und mit einem Anstieg von rund 50 Prozent seit dem Tief Mitte März wird der Corona-Crash mittlerweile immer mehr ausgebügelt. Trübe Nachrichten kamen derweil am Morgen aus der deutschen Industrie, deren Auftragseingang im April nocht stärker eingebrochen war als befürchtet.

Auf Konjunkturseite werden nun weitere Impulse aus den USA erwartet, wo auch der Wall Street am Vorabend nach der Rally die Kraft ausgegangen war. Veröffentlicht wird dort der Arbeitsmarktbericht. Ihm kommt wegen der enormen Wucht, mit der die Pandemie die US-Wirtschaft getroffen hat, besondere Bedeutung zu. Nachdem bereits die am Vortag vorgestellten wöchentlichen Erstanträge auf Arbeitslosenhilfe schlechter als gedacht ausgefallen seien, könnten auch die neuen Daten enttäuschen, befürchtet Stratege Jeffrey Halley vom Broker Oanda. Redaktion finanzen.net / dpa (AFX)

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag