Börse Frankfurt vor dem Wochenende: DAX beendet Handelswoche schwächer

Marktbericht

Am Freitag bewegte sich der deutsche Aktienmarkt zwischen den Vorzeichen.

Der DAX begann den Tag 0,18 Prozent höher bei 14.757,11 Zählern. Im Tagesverlauf wechselte er immer wieder zwischen Gewinn- und Verlustzone. Letztendlich verlor das Börsenbarometer 0,30 Prozent auf 14.687,41 Punkte.

In den USA war am Vortag der Technologiesektor abermals schwach, nachbörslich kamen aber die Quartalsberichte des Online-Händlers Amazon und des Chipkonzerns Intel am Markt gut an.

Etwas Entspannung kam von den Anleihen, die seit der Zinsentscheidung der EZB am Vortag leicht zulegten. Damit kam von dieser Seite kein Abgabedruck für Aktien auf. Dass am Freitag Anleger groß zum Kaufen an die Börse drängten, war die vergangenen Wochen nicht zu sehen. Das Wochenende mit dem Schlagzeilenrisiko mit dem Krieg im Nahen Osten mahnt zur Zurückhaltung.

Quartalsausweise im Blick

Der DAX-Titel Covestro hat sich wegen einer weiterhin ausbleibenden Nachfragebelebung erneut vorsichtiger für das laufende Jahr geäußert. MTU konnte die Erwartungen übertreffen. FUCHS PETROLUB hat in den ersten neun Monaten von Preiserhöhungen profitiert.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Dow Jones Newswires