DAX-Anleger schicken Index auf Talfahrt

Der DAX stieg 0,09 Prozent tiefer bei 14.504,80 Punkten in den Handel ein und konnte sich im Anschluss zunächst ins Plus vorarbeiten. Mit einem Stand von 14.428,33 Zählern steht aktuell jedoch ein Abschlag von 0,62 Prozent an der Kurstafel.Marktbeobachter wie Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners und Andreas Lipkow von comdirect sprachen von einem trotz des Ukraine-Kriegs und der hohen Energie- und Rohstoffpreise "robusten Aktienmarkt". Es fehle jedoch an Dynamik in der Marktbreite, weshalb angezweifelt werden dürfe, dass die relative Marktstärke Bestand habe.

Weitere Friedensgespräche erwartet

Investoren warteten auf weitere Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine. Der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj sagte jedoch, nach den Vorkommnissen in Butscha sei es "schwierig", die Gespräche jetzt weiterzuführen. Berichte über mutmaßliche Gräueltaten der russischen Invasionstruppen im ukrainischen Butscha hatten die Forderungen nach neuen Sanktionen gegen Moskau verstärkt.

Positive Vorgaben aus Übersee - Techaktien gesucht

Positive Vorgaben von den US-Börsen kamen vor allem für Technologiewerte, die in Europa schon am Montag zu den Favoriten gezählt hatten. In den USA testete der Technologie-Auswahlindex NASDAQ 100 nach einem gescheiterten Versuch in der Vorwoche erneut die 200-Tage-Linie, die als Indikator für den längerfristigen Trend gilt. Mitte Januar war er unter dieses Barometer gerutscht.

Die Marktexperten der Credit Suisse erklären die neue Tech-Stärke vor allem mit den inzwischen recht geringen Positionen der Anleger, die nun wieder aufgestockt würden. Mit Blick auf die inverse US-Zinskurve - Renditen kurz laufender US-Staatsanleihen liegen teilweise über den Renditen länger laufender Papiere - beruhigen sie: Historisch betrachtet habe der Aktienmarkt fast ein Jahr gebraucht, um bei dieser Struktur seinen Höhepunkt zu erreichen. Eine inverse Zinskurve gilt an den Finanzmärkten als Rezessionsindikator.

