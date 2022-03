DAX dank fallender Ölpreise freundlich

Die Donnerstagssitzung eröffnete der DAX 0,47 Prozent höher bei 14.674,83 Punkten. Aktuell beträgt das Plus noch 0,33 Prozent auf 14.653,61 Zähler.

Dank einer fulminanten Erholung der Aktienkurse in den vergangenen Wochen dürfte der DAX den Börsenmonat März im Plus beenden. Laut dem Marktexperten Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners kommt dabei eine US-Initiative zur Freigabe von Ölreserven bei Anlegern gut an. An den Rohstoffmärkten ist daraufhin der Ölpreise stark unter Druck geraten.

OPEC+-Treffen

Unter dem Eindruck des Krieges in der Ukraine steht auch das Treffen der OPEC+, zu der neben den Mitgliedern des Exportkartells weitere Förderländer wie Russland gehören. Ungeachtet der Spekulationen auf ein europäisches Embargo russischen Öls, rechnen Experten damit, dass die Gruppe an ihrer Politik einer maßvollen Ausweitung der Fördermengen festhält. "Mit dem starken Preisrückgang um zwischenzeitlich mehr als 10 Prozent in dieser Woche sind die Aussichten, dass die OPEC+ eine stärkere Produktionserhöhung beschließt, noch geringer geworden", sagte Commerzbank-Analyst Carsten Fritsch. Auch dürfte der durch den Lockdown in Shanghai verursachte Preisrückgang die OPEC+ in ihrer Vorsicht bestärken, was mögliche Risiken für die Ölnachfrage betrifft."

Ukraine-Krieg: "Kein Signal einer Deeskalation"

Die Marktteilnehmer dürften aber weiterhin Vorsicht walten lassen. Denn die Kämpfe in der Ukraine gehen weiter und ein Durchbruch in den Verhandlungen ist nicht absehbar, auch wenn Russland jüngst ankündigte, die Kampfhandlungen bei Kiew zu reduzieren. Laut den Experten der Commerzbank gibt es weiterhin "kein Signal einer Deeskalation".

