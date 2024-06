Marktbericht

Den jüngsten Rücksetzer des DAX haben Anleger am Mittwoch wieder zu Käufen genutzt.

Der DAX war kaum verändert bei 18.406,06 Punkten in den Handel eingestiegen, zeigt sich im Verlauf aber deutlich auf grünem Terrain. Zuletzt schafft er es wieder über die Marke von 18.600 Punkten. Zuletzt notiert er noch 0,99 Prozent fester bei 18.587,09 Einheiten.

Positive Vorgaben aus den USA

An der Wall Street hatten die Kurse am Vorabend nach dem europäischen Handelsschluss zugelegt, hieran knüpft der deutsche Aktienmarkt an. Unterstützung erhielten die US-Börsen vom Anleihemarkt, wo die Rendite zehnjähriger US-Papiere den vierten Handelstag in Folge gefallen war.

EZB-Zinsentscheid im Blick

Die Zurückhaltung vor der Leitzinsentscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) ist spürbar. Die Börsenumsätze ebenso wie die Kursausschläge sind gering. "Eine Leitzinssenkung der EZB am Donnerstag ist am Markt eingepreist", schrieb die Landesbank Helaba. "Offen ist, wie es danach weitergeht". Da die EZB die Tür für weitere Lockerungen wohl nicht verschließen werde, sollte das Umfeld für Aktien günstig bleiben.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX