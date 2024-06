Asiens Börsen uneinheitlich -- KfW veräußert 110 Millionen Telekom-Aktien -- Volkswagen feiert 50 Jahre Golf

Deutschland Europa USA Asien

Der deutsche Aktienmarkt zeigte sich am Montag von seiner freundlichen Seite. Zwar eröffnete der DAX nur minimal höher, doch schon direkt im Anschluss sprang er deutlich nach oben und blieb anschließend auf diesem erhöhten Niveau. Zeitweise arbeitete sich das Börsenbarometer wieder an die 18.700er-Marke heran, am Nachmittag schmolzen die Gewinne aber wieder teilweise. Letztendlich ging es noch um 0,60 Prozent nach oben auf 18.608,16 Punkte. Auch der TecDAX legte zu, nachdem er zunächst nur stabil gestartet war. Am Abend gewann er noch 0,94 Prozent auf 3.367,35 Zähler. Für gute Vorgaben sorgte insbesondere die späte Erholungsrally an der Wall Street. In dieser Woche schauen die Anleger gespannt auf die Sitzung der Europäischen Zentralbank (EZB) am Donnerstag. Experten gehen mehrheitlich davon aus, dass die Notenbank nach ihrem Kampf gegen die hohe Inflation mit Zinserhöhungen seit Mitte 2022 nun erstmals wieder eine Leitzinssenkung beschließen wird.



An den Börsen in Europa griffen die Anleger am Montag zu. So startete der EURO STOXX 50 mit Gewinnen und baute diese im weiteren Handelsverlauf noch weiter aus. In den Feierabend ging er 0,40 Prozent fester bei 5.003,54 Punkten. Im Anlegerfokus steht diese Woche die EZB-Sitzung am Donnerstag. Die Mehrzahl der Marktbeobachter rechnet dabei mit einer Leitzinssenkung.





An den US-Börsen herrschte am Montag ein geteiltes Bild. Der Dow Jones Index gab nach einem wenig veränderten Start nach und schloss 0,30 Prozent schwächer bei 38.571,03 Punkten. Der NASDAQ Composite gab seine anfänglichen Gewinne teilweise wieder ab und ging letztlich nur mit einem Plus von 0,56 Prozent bei 16.828,67 Zählern in den Feierabend. Nach den positiven Inflationsdaten zum Ende der letzten Woche lag am Montag ein uneinheitlicher Handel vor. Die zuletzt stark gedämpften Erwartungen auf baldige Zinssenkungen haben wieder etwas Aufwind bekommen. Der am Freitag erscheinende Arbeitsmarktbericht wird in der Zinsdebatte eine zentrale Rolle spielen. "Das Hauptereignis dieser Woche wird der US-Arbeitsmarktbericht für Mai sein", sagte Chris Turner, Analyst bei ING, laut Dow Jones Newswires. Die KI-Rallye bei NVIDIA geht derweil in eine neue Phase über. Der Chiphersteller beschleunigt seine Pläne für KI-Chips und plant, jedes Jahr eine neue Serie auf den Markt zu bringen, so CEO Jensen Huang auf der Computex-Messe in Taiwan. Der Blackwell-Ultra-Chip soll 2025 erscheinen, gefolgt von der nächsten Generation Rubin im Jahr 2026. "Unser Unternehmen hat nun einen Einjahreszyklus", erklärte er. Bisher hatte NVIDIA etwa alle zwei Jahre neue Chips veröffentlicht.