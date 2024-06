10 vor 9

Diese 10 Fakten dürften heute für Bewegung an den Märkten sorgen.

Behalten Sie hier den kompletten aktuellen Handelstag im Auge.

1. DAX leichter erwartet

Der DAX bewegt sich vorbörslich auf rotem Terrain.

2. Börsen in Fernost uneins

In Tokio notiert der japanische Leitindex Nikkei 225 gegen 07:00 MESZ 0,13 Prozent tiefer bei 38.872,95 Punkten.

Auf dem chinesischen Festland gibt der Shanghai Composite marginale 0,02 Prozent auf 3.077,89 Zähler nach. Der Hang Seng in Hongkong notiert derweil 0,21 Prozent höher bei 18.441,59 Einheiten.

3. Deutsche Telekom-Aktie schwächer: KfW veräußert 110 Millionen Telekom-Aktien

Die staatliche Förderbank KfW trennt sich von einem Teil ihrer Aktien an der Deutschen Telekom AG. Zur Nachricht

4. thyssenkrupp-Aktie legt zu: thyssenkrupp holt sich Grünstrom

Ein Walzwerk des Stahlherstellers thyssenkrupp Steel im westfälischen Hagen erhält künftig einen Großteil seines Stroms aus einem direkt angeschlossenen Windpark. Zur Nachricht

5. VW-Aktie leichter: Volkswagen feiert 50 Jahre Golf

Ministerpräsident Stephan Weil hat den VW Golf zu dessen 50-jährigem Jubiläum als wichtigen Wirtschaftsfaktor für das gesamte Bundesland gewürdigt. Zur Nachricht

6. Lufthansa-Aktie trotzdem fester: Erstattungen in dreistelliger Millionenhöhe für Flugausfälle während der Pandemie

Die Lufthansa muss Fluggästen in den USA Flugkosten in Höhe von insgesamt 775 Millionen Dollar für Flüge erstatten, die wegen der COVID-19-Pandemie gestrichen oder erheblich geändert worden waren. Zur Nachricht

7. Ford Europa fährt Serienproduktion seines ersten Elektroautos hoch

Ford Europa fährt am Dienstag in Köln die Serienproduktion seines ersten Elektroautos hoch. Zur Nachricht

8. GameStop-Aktie legt nach Online-Beitrag von Roaring Kitty weiter zu - E-Trade erwägt wohl Ausschluss

Ein Investor, der vor gut drei Jahren schlagzeilenträchtige Kurssprünge bei der Aktie des Videospiele-Händlers GameStop auslöste, scheint wieder am Werk zu sein. Zur Nachricht

9. Ölpreise weiter auf Talfahrt

Die Ölpreise haben am Dienstag die Kursverluste der vergangenen Handelstage fortgesetzt und den tiefsten Stand seit etwa vier Monaten erreicht. Am Morgen fiel der Preis für ein Barrel (159 Liter) der Nordseesorte Brent zur Lieferung im August bis auf 77,50 US-Dollar. Der Preis für ein Fass der amerikanischen Sorte West Texas Intermediate (WTI) mit Lieferung im Juli rutschte bis auf 73,26 Dollar. Das sind jeweils die tiefsten Stände seit Anhang Februar.

10. Euro stiegt auf den höchsten Stand seit über zwei Monaten

Der Euro hat am Dienstag an die Kursgewinne vom Vortag angeknüpft und den höchsten Stand seit mehr als zwei Monaten erreicht. In der vergangenen Nacht stieg die Gemeinschaftswährung Euro bis auf 1,0916 US-Dollar. Dies ist der höchste Kurs seit dem 21. März. Am Morgen wurde der Euro bei 1,0910 Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs zuletzt am Montagnachmittag auf 1,0842 Dollar festgesetzt.