Frankfurter Börse: DAX-Anleger schieben Index Richtung neues Rekordhoch

Marktbericht

Nach den moderaten Vortagesverlusten nimmt der deutsche Aktienmarkt am Dienstag wieder etwas Fahrt auf.

Werte in diesem Artikel

Der DAX konnte zu Beginn des Dienstaghandels 0,29 Prozent auf 16.991,37 Punkte zugewinnen. Aktuell steigt das Aktienbarometer um 0,21 Prozent auf 16.978,13 Zähler. Damit ist das bisherige Rekordhoch bei 17.003,28 Punkten nicht mehr weit.

Rückenwind gibt es aus den USA. Dort hatten der Dow Jones und der marktbreite S&P 500 am Montag neue Höchstmarken erreicht. Sinkende Renditen an den Anleihemärkten hatten den Aktienkursen dort nochmals Auftrieb verliehen.

"Kein Raum für Enttäuschungen"

"Diese Rally ist beeindruckend und beängstigend zugleich", schrieb Thomas Altmann von QC Partners. Denn mit den Kursen stiegen die Bewertungen immer weiter an. Angesichts der hohen Kurse und Bewertungen gebe es mit Blick auf die anstehenden Quartalsbilanzen der Tech-Riesen Apple, Amazon, Meta Platforms, Alphabet und Microsoft "keinen Raum für Enttäuschungen".

Bestand eines DAX-Rekords hängt an US-Notenbank

Ob ein Rekordhoch des DAX Bestand hat, muss sich ohnehin erst noch zeigen. Am Mittwochabend entscheidet die US-Notenbank Fed über die Leitzinsen, Anleger erhoffen sich von der turnusmäßigen Sitzung Aufschluss über den weiteren geldpolitischen Pfad der Notenbank. Die an den Finanzmärkten heiß diskutierte Frage ist, wann die Fed erstmals nach längerer Zeit wieder die Zinsen senkt und wie viele Zinssenkungen es in diesem Jahr geben wird.

Wirtschaftsdaten des Tages

Bei den Konjunkturdaten rückt im Tagesverlauf das Bruttoinlandsprodukt (BIP) für Deutschland und die Euro-Zone ins Rampenlicht. Einer ersten groben Schätzzahl des Statistischen Bundesamtes zufolge dürfte die Wirtschaftskraft der Bundesrepublik im Schlussquartal 2023 um 0,3 Prozent gesunken sein. Für das laufende Jahr erwarten Experten bestenfalls ein leichtes Wachstum.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters