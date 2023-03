Frankfurter Börse nach Credit Suisse-Übernahme: DAX in Rot - zeitweise unter 14.500-Punkte-Marke

Der DAX eröffnete die Montagssitzung 0,36 Prozent niedriger bei 14.715,40 Punkten. Kurz darauf verschärft sich der Abwärtstrend jedoch: Derzeit verliert das Börsenbarometer 0,7 Prozent auf 14.664,73 Zähler. Das bisheriges Tagestief markierte er bei 14.458,39 Einheiten und damit unterhalb der 14.500er-Marke.

Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich im deutschen Leitindex auch am Montag keine Stabilisierung ab. Für massive Verunsicherung sorgt weiter vor allem die Bankenbranche.

Notfallrettung der Credit Suisse stützt nicht

Im Rahmen einer am Wochenende festgezurrten "Notfallrettung" übernimmt die UBS die schwer angeschlagene Credit Suisse. So nannte den Schritt der UBS-Verwaltungsratspräsident. Derweil erhöhen sechs große Notenbanken ihre Schlagzahl zur Versorgung des Finanzsystems mit Dollar-Liquidität.

Stühlerücken im DAX

Zeitenwende im DAX: Der Rüstungskonzern und Autozulieferer Rheinmetall ist dank einer deutlich gestiegen Bewertung am Aktienmarkt in der ersten Börsenliga angekommen. Seinen Indexplatz räumen muss der Dialysespezialist Fresenius Medical Care, der ab diesem Montag im MDAX, dem Index der mittelgroßen Werte zu finden ist. Beides war so von Experten erwartet worden.

Fed-Zinsentscheid am Mittwoch

Angesichts der weiterhin hohen Unsicherheit und mit dem bald anstehenden Zinsentscheid in den USA ziehen sich Anleger am Montag weiter zurück. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte sich von den neuerlichen Bankenturbulenzen zuletzt nicht beirren lassen und ein weiteres Mal deutlich an der Zinsschraube gedreht. Gleichwohl legte sich die Notenbank nicht auf weitere Anhebungen fest. An diesem Mittwoch sind nun die US-amerikanischen Währungshüter am Zug. Ein großer Zinsschritt der Fed, wie er zwischenzeitig befürchtet worden war, gilt am Markt mittlerweile für unwahrscheinlich. Einige Beobachter hielten zuletzt gar eine Zinssenkung für möglich.

Die US-Notenbanker werden die Stabilität im Bankensektor weiter in ihre Zinsrechnungen mit aufnehmen müssen, nachdem die Schieflage bei mehreren US-amerikanischen Regionalbanken Sorgen vor einer neuen Finanzkrise beschworen hatte.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

