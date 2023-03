DAX tiefer erwartet -- Asiens Börsen tiefer -- UBS übernimmt Credit Suisse -- Rheinmetall steigt in DAX auf

Nach der schwachen Vorwoche zeichnet sich auch am Montag zunächst keine Stabilisierung für den deutschen Aktienmarkt ab. Vor allem die Bankenbranche sorgt hier für massive Verunsicherung. Am Wochenende übernahm im Rahmen einer "Notfallrettung" die UBS die schwer angeschlagene Credit Suisse (CS) . Derweil erhöhen außerdem sechs große Notenbanken ihre Schlagzahl zur Versorgung des Finanzsystems mit Dollar-Liquidität.

An Europas Aktienmarkt schwelt weiter die Furcht vor weiteren Problemen im Banksektor und einer damit drohenden Rezession. Auch die Liquiditätsspritze für die First Republic Bank von 30 Milliarden Dollar durch eine Reihe von US-Banken konnte dem nicht entgegenwirken. Weiter genährt werden die Ängste davon, dass die Mutter der von den Behörden geschlossenen und übernommenen Silicon Valley Bank (SVB), die SVB Financial , Gläubigerschutz beantragt hat. Außerdem tragen Daten der US-Notenbank bei zur Verunsicherung bei, wonach sich Banken in der vergangenen Woche mehr als 150 Milliarden US-Dollar von der Fed geliehen haben.

Die US-Indizes verloren am Freitag an Punkten.

Der Dow Jones startete tiefer in den letzten Handelstag der Woche und verblieb auch anschließend in der Verlustzone. Er ging 1,20 Prozent schwächer bei 31.858,89 Einheiten ins Wochenende. Der NASDAQ Composite zeigte sich zu Handelsbeginn ebenfalls leichter und bewegte sich auch im weiteren Verlauf auf rotem Terrain. Zu Handelsschluss verlor der technologielastige Index 0,74 Prozent auf 11.630,51 Zähler.

Zum Wochenausklang zeigte sich an den Börsen in den USA keine Verschnaufpause, der große Verfallstermin und die damit verbundene Volatilität machte einer Stabilisierung zudem einen Strich durch die Rechnung. Die Angst vor einer Finanzkrise bleibt weiter sehr präsent. Zwar haben andere US-Banken ein Rettungspaket für die First Republic Bank geschnürt, jedoch beantragte am Freitag auch die SVB Financial, der Mutterkonzern der Silicon Valley Bank - Auslöser der aktuellen Krise - Gläubigerschutz nach dem "Chapter 11" des US-Insolvenzrechts.

Die Anleger blicken nun mit Spannung auf die Zinssitzung der US-Notenbank in der kommenden Woche. Experten gehen weiter von einer Erhöhung des Zinssatzes von 25 Basispunkten aus.

Unter den Einzelwerten standen Microsoft und FedEx im Fokus sowie die Bilanzvorlage von Ballard Power am frühen Abend.

