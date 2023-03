Bitcoin, Ether & Co: In diesen zehn Ländern gibt es die meisten Krypto-Besitzer

Platz 11: Das Ranking

Trotz der jüngsten Unruhen im Krypto-Bereich gewinnen Kryptowährungen immer weiter an Beliebtheit. In einer großen Datenerhebung des Krypto-Zahlungsdienstleisters TripleA wird die weltweite Akzeptanz für Kryptowährungen näher untersucht. Als Indikator herangezogen wird hierbei der Anteil der Bevölkerung, der Kryptowährungen besitzt. In der Analyse verwendet TripleA unter anderem Daten des Chainalysis-Scores und der kanadischen Zentralbank. Die Erhebung versteht sich als Annäherung an die Realverteilung, die Rückschlüsse auf die Krypto-Adaption erlaubt. Nach der Analyse gibt es Stand Januar 2023 über 420 Millionen Krypto-Nutzer weltweit. Für das zunehmende Interesse an dem alternativen Geld mag es verschiedene Gründe geben, weswegen in dem Ranking eine Mischung aus sehr wohlhabenden und armen Ländern vorhanden ist. Für viele Menschen dient eine Investition in Kryptowährungen notgedrungen als Wertabsicherung, wenn die eigene Landeswährung durch hohe Inflationswerte und politische Instabilität an Glaubwürdigkeit verliert. Andere spekulieren auf Gewinne mit Kryptowährungen. Das folgende Ranking gibt einen Überblick über die zehn Länder, in denen der Anteil von Krypto-Besitzern am größten ist. Stand des Rankings ist der 04.01.2023.

Quelle: triple-a.io, Bild: Wit Olszewski / Shutterstock.com