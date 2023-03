Eni-Aktie tiefer: Eni schlägt neuen Aktienrückkauf vor

Das Aktienrückkaufprogramm soll ein Volumen von 2,2 Milliarden Euro haben, könnte unter Umständen aber auf bis zu 3,5 Milliarden aufgestockt werden, wie die Eni SpA mitteilte. Maximal sollen 10 Prozent des Aktienkapitals zurückgekauft werden können.

Eni hatte im Februar angekündigt, zwischen 25 und 30 Prozent des jährlichen Cashflows aus der Geschäftstätigkeit in Form von Dividenden und Aktienrückkäufen an die Aktionäre ausschütten zu wollen.

An der italienischen Börse ziehen Eni-Aktien am Freitag an, bevor sie ins Minus drehen und zeitweise 0,15 Prozent auf 12,144 Euro verlieren.

MAILAND (Dow Jones)

Bildquellen: Dafinchi / Shutterstock.com