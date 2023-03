Apple-Zulieferer Foxconn dementiert Meldungen über Produktionsschwierigkeiten - plant Apple eine Verlagerung der Produktion nach Indien?

• Null-COVID-Politik und Proteste mitverantwortlich für Lieferengpässe• Gerüchte über Probleme bei Apple-Partner Foxconn• Investitionen in Produktionsstandort Indien

Probleme in der Lieferkette stellen Apple vor Herausforderungen

Der US-amerikanische Technologiekonzern Apple hatte im letzten Jahr mit Problemen innerhalb der eigenen Lieferkette zu kämpfen. Insbesondere die in China und Taiwan ansässigen Zulieferer von Komponenten konnten den Bedarf Apples nicht immer vollumfänglich und fristgerecht decken. Ursächlich für die Lieferengpässe waren unter anderem die lange Zeit aufrechterhaltene Null-COVID-Politik der chinesischen Regierung und Proteste von Mitarbeitern, welche bessere Arbeitsbedingungen forderten.

Foxconn widerspricht Meldungen über Produktionsschwierigkeiten

Mittlerweile hat sich die Lage ein Stück weit entspannt, auch weil die chinesische Regierung von der strikten Null-COVID-Politik abgerückt ist. Wie die South China Morning Post berichtet, gab es zuletzt jedoch Gerüchte über angebliche Schwierigkeiten im Produktionsprozess des taiwanesischen Komponentenherstellers Foxconn, welcher als wichtigster Produktionspartner Apples gilt. Ein Unternehmenssprecher hat die Gerüchte rund um Entlassungen von Zeitarbeitskräften und eine reduzierte Produktion am Standort Shenzhen laut der South China Morning Post allerdings dementiert.

Verlagerung eines Teils der Produktion von China nach Indien

Nichtsdestoweniger scheint Apple seine Abhängigkeit vom Produktionsstandort China reduzieren zu wollen, auch im Hinblick auf zunehmende politische Spannungen zwischen Washington und Peking. So berichtet unter anderem die South China Morning Post, dass Apple und wichtige Produktionspartner einen Teil der Fertigung aus China herausverlagern wollen. Ein Produktionsstandort, welcher zukünftig an Bedeutung gewinnen könnte, ist Indien. So berichtet die South China Morning Post von einem Foxconn-Investment in Höhe von 700 Millionen US-Dollar in eine neue Fertigungsstätte in Indien, eine Bestätigung des Unternehmens über dieses Vorhaben stehe jedoch noch aus.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Craig Ferguson/LightRocket via Getty Images, Vividrange / Shutterstock.com