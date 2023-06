Freundlicher Handel an der Frankfurter Börse: DAX hält sich zum Wochenstart über 16.000-Punkte-Marke

Der DAX startete bei 16.079,86 Punkten - und damit um 0,18 Prozent höher - in den Montagshandel. Im Anschluss legt er noch etwas weiter zu und tendiert derzeit 0,2 Prozent im Plus bei 16.083,49 Zählern. Er kann sich somit über der psychologisch wichtigen Marke von 16.000 Punkten behaupten und die jüngsten Aufschläge noch etwas weiter ausbauen.

Beflügelt von der Beilegung des US-Schuldenstreits war dem deutsche Leitindex zum Ende der Vorwoche eine deutliche Erholung gelungen und er hatte am Freitag über der viel beachteten runden Marke geschlossen. Nun rückt wieder das Rekordhoch bei 16.331,94 Punkten stärker in den Fokus.

Experten warnen vor zu viel Optimismus

Experten bleiben bezüglich der zukünftigen Marktentwicklung jedoch skeptisch. So hoben etwa die Marktstrategen der Bank JPMorgan warnend den Zeigefinger. Die einhellige Meinung, dass das Schlimmste vorüber ist, dürfte sich als falsch erweisen, schrieben die Experten um Mislav Matejka in einem aktuellen Kommentar. Die Folgen strafferer Geldpolitik hätten sich in der Vergangenheit immer mit gewissem Zeitversatz gezeigt. Auch die staatlichen Konjunkturimpulse in China, auf die am Freitag spekuliert würde, dürften nicht bedeutungsvoll werden.

Auf der Agenda stehen am Montag neben Einkaufsmanager-Indizes in der zweiten Lesung die deutsche Handelsbilanz, der VDMA-Auftragseingang und der US-ISM-Index für den Service-Sektor.

Geldpolitik rückt wieder ins Zentrum der Aufmerksamkeit

Im Mittelpunkt steht auch erneut die Geldpolitik. Die Präsidentin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde , steht am Nachmittag im Wirtschafts- und Währungsausschuss (ECON) des EU-Parlaments den Abgeordneten Rede und Antwort. Die Anleger hoffen auf Hinweise darauf, wie lange die EZB ihren Zinserhöhungskurs zur Eindämmung der Inflation noch weiter verfolgen wird.

Apple-Entwicklerkonferenz startet - Kommt die Datenbrille?

Bei den Unternehmen lädt der US-Technologieriese Apple zu seiner fünftägigen Entwicklerkonferenz WWDC ein. In deren Verlauf wird Apple Experten zufolge eine mit Spannung erwartete Datenbrille zum Eintauchen in virtuelle Welten vorstellen. Vergangene Woche hatte die Facebook-Mutter Meta die neueste Generation des Konkurrenzproduktes "Quest" vorgestellt und die Aktie in die Höhe getrieben.

Redaktion finanzen.net / Reuters / dpa-AFX / Dow Jones Newswires

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag