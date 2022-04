Leitindex proftifiert von guten Vorgaben: DAX startet fester in die neue Woche

Der DAX steigt mit einem Plus von 0,39 Prozent bei 14.503,96 Punkten in den Montagshandel ein.

Der Auftrieb kommt von positiven Vorgaben aus Übersee. Der Krieg in der Ukraine geht unterdessen weiter und ein Ende scheint nach wie vor nicht in Sicht.

Marktbeobachter sprachen angesichts der Gewinne in Asien vor allem von einer sich abzeichnenden Entspannung im Streit zwischen China und den USA um die bilanzielle Überprüfung chinesischer Firmen mit einer Zweitnotierung in den USA. Für chinesische Hightech-Werte sinke so das Risiko eines möglichen Endes ihrer US-Notierung. "Für die US-Börsenaufsicht wird es einfacher, in die Bücher, der chinesischen Unternehmen zu schauen", erklärte Portfolio-Manager Thomas Altmann von QC Partners.

Mit Blick auf das Börsenplus hierzulande ist Altmann aber skeptisch. Nachdem das deutsche Börsenbarometer in der vergangenen Woche an der großen psychologischen Marke von 15.000 Punkten gescheitert ist, heiße es jetzt erst mal wieder seitwärts, prognostiziert er. Entsprechend sei es vollkommen offen, ob der nächste Ausbruch nach oben oder nach unten erfolge.

Die Risiken seien unverändert hoch und vor dem Hintergrund des Ukraine-Kriegs sei es unklar, wie weitere und neue Sanktionen gegen Russland aussehen könnten. "Vor diesem Hintergrund fällt es vielen schwer, mutig Aktien zu kaufen."

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag