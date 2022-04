Ukraine-Krieg im Fokus: Asiens Börsen in Grün -- Tesla mit neuem Auslieferungsrekord im Quartal -- Cyber-Vorfall bei Nordex -- Bayer im Fokus

Novartis passt Konzernstruktur an - Stärkeres Wachstum erhofft. thyssenkrupp-Chefin für Loslösung von russischer Energie. Lilium verschiebt Marktstart von Elektro-Jets. CEWE-Kuratorium mit starker Kritik an scheidendem Vorstandschef Friege. Henkel-Aufsichtsratschefin verteidigt Festhalten an Geschäft in Russland.

Werbung

Der deutsche Leitindex machte sich am Freitag in die Gewinnzone auf. Der DAX eröffnete etwas fester und suchte danach lang nach einer Richtung. Im Tagesverlauf entchied er sich für den Weg nach oben. Zum Handelsschluss notierte der Leitindex dann noch 0,22 Prozent fester bei 14.446,48 Punkten. Der TecDAX stieg etwas höher in den Freitagshandel ein und bewegte sich dann - nach zwischenzeitlichen Verlusten - um seinen Vortagesschluss. Zum Handelsende notierte er noch 0,07 Prozent höher bei 3.305,26 Zählern. "Geopolitische Bedenken belasten weiterhin die Stimmung der Anleger", so die Experten der Credit Suisse laut dpa-AFX. Allerdings hat Russland eine Feuerpause für die schwer zerstörte südukrainische Hafenstadt Mariupol verkündet, wodurch die Evakuierung der Einwohner ermöglicht werden soll. Auch Russlands Ankündigung, Gas nur noch an westliche Staaten zu liefern, wenn diese die Bezahlung über russische Konten regeln, zog ihre Kreise. "Die Tage, in denen die deutsche Wirtschaft mit russischem Gas die Wertschöpfungsketten für viele Produkte aufrecht halten kann, könnten gezählt sein", so die Warnung des Marktstrategen Jürgen Molnar von Robomarkets laut dpa-AFX. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die europäischen Aktienmärkte zeigten sich am Freitag freundlich. Der EuroSTOXX 50 gewann zum Handelsstart leicht hinzu und pendelte dann zunächst um die Nulllinie. Anschließend verbuchte der Index jedoch Gewinne und ging 0,41 Prozent stärker bei 3.918,68 Punkten ins Wochenende. Auch am Freitag blieb der Ukraine-Krieg im Fokus und in diesem Zusammenhang auch eine Konferenz von EU-Vertretern mit China. Daneben standen einige Konjunkturdaten auf dem Programm, darunter die Verbraucherpreise in der Eurozone für März, die stärker gestiegen waren als gedacht, und der US-Arbeitsmarktbericht für März. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken





Die US-Börsen zeigten sich am Freitag schwankungsreich. Der Dow Jones legte zum Start um 0,18 Prozent auf 34.740,89 Punkte zu und schwankte im Anschluss mit wechselnden Vorzeichen um seinen Vortagesschluss. Zur Schlussglocke konnte er bei 34.818,27 Punkten ein Plus von 0,40 Prozent verbuchen Der NASDAQ Composite ging ebenfalls um 0,29 Prozent höher bei 14.261,50 Zählern ins Wochenende. Er war um 0,34 Prozent höher bei 14.269,53 Zählern in den Handel eingestiegen und begab sich anschließend ebenfalls den größten Teil des Handelstags auf eine Berg- und Talfahrt. Neben dem Krieg in der Ukraine und all seinen Folgen waren Inflationssorgen am Markt allgegenwärtig. Die von der US-Notenbank Fed vor kurzem eingeleitete Zinswende bewog zuletzt viele Anleger, sich vor allem von Tech-Aktien zu trennen. An Konjunkturdaten stand vor Börsenstart der Arbeitsmarktbericht für den Monat März an. So vermeldete das US-Arbeitsministerium ein weiterhin starkes Jobwachstum, während die Arbeitslosenquote sank und die Stundenlöhne etwas stiegen. Der gut laufende Jobmarkt nährte unter Anlegern aber Spekulation auf größere Zinsschritte der Fed. Zur kompletten Index-Übersicht hier klicken