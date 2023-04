Letzter Handelstag vor Ostern an der Frankfurter Börse: DAX vor US-Jobdaten auf Vortagesniveau

Der DAX startete mit einem leichten Plus von 0,06 Prozent bei 15.530,20 Punkten in die verkürzte Osterhandelswoche. Aktuell steht ein Plus von 0,11 Prozent auf 15.537,47 Zähler an der Kurstafel.

Der deutsche Leitindex kann damit weiter keinen erneuten Angriff auf das am Dienstag bei 15.736 Punkten erreichte Jahreshoch unternehmen.

Durchwachsene Vorgaben

Die US-Technologiewerte hatten am Vorabend ihre Korrektur fortgesetzt, während der Dow Jones Industrial mit einem kleinen Plus in seiner Erholung weiter stagnierte. US-Konjunkturdaten hatten zuletzt enttäuscht, die Zinsanhebungserwartungen wurden dadurch gedämpft.

US-Jobdaten und andere Konjunkturdaten im Blick

Am Nachmittag werden die mit Spannung erwarteten Arbeitsmarktdaten aus den USA veröffentlicht, im Vorfeld dürften sich Anleger zunächst in Zurückhaltung üben. Nach dem Auftragsminus der US-Industrie vom Dienstag haben der Einkaufsmanagerindex für US-Dienstleister und Daten des Personaldienstleisters ADP am Mittwoch die aufkommenden Rezessionsängste noch verstärkt. Am Donnerstag folgen nun die wöchentlichen Daten zu Erstanträgen auf US-Arbeitslosenhilfe. Zusammen mit den ADP-Daten gelten sie als Vorbote für den offiziellen Arbeitsmarktbericht der Regierung zum Wochenschluss, auf den die Märkte aber teilweise erst nach Ostern reagieren können.

Dank steigender Aufträge und abnehmender Lieferengpässe haben die deutschen Unternehmen ihre Produktion im Februar den zweiten Monat in Folge kräftig hochgefahren. Industrie, Bau und Energieversorger stellten zusammen 2,0 Prozent mehr her als im Vormonat, wie das Statistische Bundesamt am Donnerstag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten nur mit einem Mini-Plus von 0,1 Prozent gerechnet. Im Januar hatte es mit 3,7 Prozent den stärksten Zuwachs seit Mitte 2020 gegeben.

Einige Impulse von Unternehmensseite

Unternehmensseitig steht am deutschen Markt kurz vor Ostern Gerresheimer mit Quartalszahlen im Blick. Eine starke Nachfrage nach Kunststoffverpackungen, Inhalatoren sowie nach Medikamentenampullen aus Spezialglas trieben zum Jahresstart an. Der Konzern halte seine starke Wachstumsdynamik aufrecht, sagte ein Händler. Ein schwacher freier Barmittelfluss könnte jedoch Gewinnmitnahmen auslösen.

BMW-Aktien zeigen sich von einem gestrichenen Kaufvotum von Goldman Sachs belastet, während Symrise-Titel nach einem positiven Urteil von JPMorgan profitieren. Beim Aromenhersteller sei die Ergebniswende in Sicht, hieß es. Beim Leasingspezialisten GRENKE sorgt eine Kaufempfehlung der Deutschen Bank für Optimismus.

Redaktion finanzen.net / dpa-AFX / Reuters

Bildquellen: Julian Mezger für Finanzen Verlag